Te lupți să-ți găsești cuvintele, uiți ce voiai să faci sau te simți într-o ceață mentală fără un motiv clar? Deși adesea dăm vina pe oboseală sau stres, aceste semne ar putea ascunde o afecțiune rară numită encefalită autoimună. Aceasta afectează anual până la 14 din 100.000 de persoane, iar medicii realizează că este mai frecventă decât se credea inițial.

Ce este și cum atacă creierul

în encefalita autoimună, sistemul imunitar al organismului atacă din greșeală creierul. Provoacă inflamație și umflături. Boala poate apărea brusc, la orice vârstă, uneori după o infecție virală, dar în multe cazuri cauza exactă rămâne un mister.

Inflamația debutează frecvent în sistemul limbic, acea parte a creierului care reglează emoțiile și formează amintirile. De aici, se poate extinde de-a lungul rețelelor neuronale conectate, perturbând funcții esențiale precum atenția, limbajul și capacitatea de planificare. V-ați gândit vreodată că o simplă ceață mentală ar putea fi, de fapt, un atac al propriului corp?

Simptomele înșelătoare și diagnosticul dificil

Simptomele variază enorm. Pot fi schimbări dramatice, precum convulsii, modificări de personalitate și halucinații. Dar, de cele mai multe ori, semnele sunt mult mai subtile: confuzie, probleme de memorie, dificultăți de concentrare și o senzație generală de încetinire mentală. Aceste manifestări pot apărea și dispărea, fiind ușor de confundat cu stresul sau epuizarea.

Și tocmai de aici apare una dintre cele mai mari provocări. Encefalita autoimună este adesea diagnosticată greșit drept depresie, anxietate, oboseală cronică sau chiar demență timpurie. Nu există un test unic care să o confirme. Până la urmă, medicii se bazează pe o serie de investigații complexe:

analize de sânge și de lichid cefalorahidian pentru a căuta semne de inflamație sau anticorpi specifici;

scanări cerebrale RMN și PET pentru a detecta inflamația (deși RMN-ul poate avea rezultate normale în stadiile incipiente);

o electroencefalogramă (EEG) pentru a identifica activitatea electrică anormală;

teste cognitive pentru a evalua gândirea, atenția și memoria.

Impactul asupra vieții de zi cu zi

Dincolo de cifre, realitatea pacienților este dură. Un studiu australian din 2023 (realizat pe 50 de persoane cu această boală) a arătat că pacienții se luptă constant cu atenția, memoria pe termen scurt, viteza de procesare a informațiilor și funcțiile executive, adică planificarea și organizarea. Sarcini banale, cum ar fi purtarea unei conversații sau scrierea unui e-mail, devin epuizante.

Mulți pacienți spun că se simt ca o persoană complet diferită după îmbolnăvire. Mai anxioși, mai puțin încrezători și permanent confuzi.

Cifrele vorbesc de la sine.

Aproape o treime dintre persoanele cu această afecțiune nu se mai întorc la muncă sau la studii din cauza dificultăților cognitive și emoționale. Iar relațiile cu familia și prietenii au de suferit, mai ales că bolnavul „arată bine” la exterior, ceea ce duce la neînțelegeri și frustrare.

Tratament și o recuperare imprevizibilă

Depistarea precoce este cheia. Orice întârziere în diagnostic poate duce la leziuni cerebrale suplimentare, pe măsură ce inflamația progresează. Tratamentul combină de obicei medicamente precum steroizi pentru a reduce inflamația sau imunoglobuline pentru a calma sistemul imunitar, alături de reabilitare cognitivă și suport psihologic.

Numai că recuperarea arată diferit pentru fiecare. Unii pacienți își revin rapid, în timp ce pentru alții procesul durează luni sau chiar ani. Sprijinul face o diferență enormă, de la aranjamente flexibile la locul de muncă până la accesul la terapie și la un sistem de suport care înțelege cu adevărat prin ce trec.

Dacă sunteți îngrijorat pentru dumneavoastră sau pentru cineva drag, primul pas este să discutați cu medicul de familie. Acesta poate recomanda analize de sânge și, dacă este necesar, vă poate trimite la un neurolog pentru o evaluare amănunțită.