Amie Smith, o îngrijitoare în vârstă de 47 de ani, a ajuns să-și dorească amputarea piciorului din cauza unor dureri „insuportabile”. Ceea ce nu știa era că suferea de sindromul cauda equina, o afecțiune spinală severă care poate duce la paralizie și care afectează până la 3 din 100.000 de persoane. Diagnosticul a venit în urma unei consultații inovatoare, asistată de inteligență artificială.

Durere insuportabilă și un diagnostic ignorat

Calvarul lui Amie a început duminică, 20 aprilie 2025, cu o durere lombară pe care a încercat inițial să o gestioneze cu analgezice. În câteva zile, însă, durerea a escaladat la niveluri „chinuitor de dureroase”, iradiind în tot corpul și în picioare. Mama a trei copii a obținut o programare de urgență la medicul de familie pe 22 aprilie, unde a fost trimisă către Flok Health, un program de fizioterapie cu AI aflat în faza de testare de către trustul NHS local.

Deși trăia cu dureri cronice de la un diagnostic de fibromialgie primit în 2018, Amie a recunoscut imediat că această nouă suferință era „complet diferită”.

„Am suferit mereu de dureri de spate, dar aceasta era chinuitor de dureroasă. Am lăsat-o câteva zile, gândindu-mă că dacă iau analgezice și continui, ar trebui să fiu bine. Dar s-a agravat treptat”, a povestit ea. totusi, medicul ei de familie a atribuit „automat” noile simptome fibromialgiei, în ciuda insistențelor lui Amie și a dificultății sale tot mai mari de a merge.

Scepticismul inițial față de tehnologie

La început, Amie a avut rezerve serioase față de tehnologie. Pe bune, cine s-ar fi gândit că un program pe calculator poate înțelege o durere atât de complexă? „Inițial, am crezut că (un fizioterapeut AI) nu este foarte personal. Am simțit că probabil vorbesc cu un robot care nu mă putea ajuta cu adevărat”, a recunoscut ea.

Numai că realitatea a contrazis-o complet. „Dar, de fapt, dacă nu ar fi fost acest proces, nu aș fi primit ajutorul pe care l-am primit și, în cele din urmă, aș fi avut mult mai multe daune”, a adăugat ea, recunoscătoare. „Cred că sunt mulți oameni din generația mea și mai în vârstă care sunt foarte negativi (în privința AI), dar eu sunt chiar recunoscătoare pentru asta.”

Semnalul de alarmă tras de AI

După ce două cereri de e-consult la medicul de familie au rămas fără răspuns, Amie a decis să încerce aplicația Flok Health vineri, 25 aprilie. Platforma folosește o evaluare video automată, unde un fizioterapeut AI analizează simptomele pentru a recomanda un tratament. În timpul consultației, inteligența artificială a marcat simptomele și mișcarea limitată a lui Amie ca fiind grave, sfătuind-o să meargă la Urgențe, de unde a fost trimisă acasă cu relaxante musculare.

A fost momentul decisiv.

Luni, 28 aprilie, Amie a primit un telefon de la Kirsty Henderson, fizioterapeut senior la Flok Health. Urmărind evaluarea AI, Kirsty a identificat semnele potențiale ale sindromului cauda equina – o compresie a nervilor spinali care, netratată, poate duce la paralizie și incontinență. „I-am descris totul și am simțit că a putut face ceea ce nimeni altcineva nu făcuse: mi-a dat timp să-i spun exact cum mă afectează și ce se întâmplă”, își amintește Amie. „Imediat, a spus că am nevoie neapărat de un RMN. Mi-a explicat că ar putea fi ceva numit sindromul cauda equina și că obținerea ajutorului de urgență este esențială, deoarece cu cât trece mai mult timp, cu atât se pot produce mai multe daune. A fost prima dată, dintre toți oamenii cu care am vorbit, când cineva mi-a spus că sunt în pericol.”

Lupta pentru un RMN și operația de urgență

Însuflețită de sfatul lui Kirsty, Amie a încercat din nou la medicul de familie a doua zi, dar fără succes. O prietenă a dus-o înapoi la Urgențe, unde medicii i-au observat suferința și tensiunea arterială ridicată, internând-o imediat pentru un RMN. În câteva ore, un medic ortoped a confirmat o „situație foarte rea”, cu discuri deplasate care prindeau nervii. A fost transferată rapid la un spital de specialitate și, după ce a raportat amorțeală în picior, a suferit o operație de decompresie lombară de cinci ore pe 1 mai.

De la operație, durerea lui Amie a dispărut, deși a trebuit să facă „adaptări” din cauza utilizării incomplete a piciorului stâng, inclusiv conducerea unei mașini automate și dificultăți la mersul prelungit.

Impactul AI în sistemul de sănătate

Mike Passfield, director adjunct al Cambridgeshire Community Services NHS Trust, a subliniat impactul mai larg al inițiativei. „Noua abordare asistată de AI are un impact important în regiunea noastră, permițând miilor de pacienți să obțină acces mai rapid la sprijin de fizioterapie specializată”, a declarat el. „Nu numai că tehnologia este capabilă să trateze și să externeze pacienți la scară largă, dar sistemul său de semnalare a cazurilor grave (așa-numitul red flag system) înseamnă că pacienții cu afecțiuni mai serioase sau extrem de rare sunt identificați și direcționați rapid către serviciul potrivit, condus de oameni, pentru a primi îngrijirea adecvată. În timpul unui proiect pilot cu Flok Health în Cambridgeshire anul trecut, am redus listele de așteptare cu mai mult de jumătate.”

Iar Amie Smith este profund recunoscătoare. „M-am întors la Kirsty pentru a-i mulțumi cu adevărat, pentru că sincer am simțit că a fost singura persoană care a ascultat cu adevărat. Ea a realizat semnalele de alarmă, mi-a explicat totul, riscurile și ce o îngrijora, și chiar mi-a dat sfaturi despre cum să încerc să-i conving pe medici să mă ajute. Acum pot vedea că la fiecare 24 de ore care treceau, se produceau mai multe daune corpului meu. Aceste daune sunt încă aici astăzi, într-o oarecare măsură, dar dacă nu aș fi vorbit cu Kirsty și nu aș fi urmat ce mi s-a spus, probabil că aș fi fost incapabilă să merg. Simt că îi datorez mult lui Kirsty. A făcut o diferență uriașă”, a concluzionat Amie, încă surprinsă de cum călătoria ei „a început” cu un fizioterapeut AI.