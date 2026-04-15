În agitația vieții de zi cu zi, multe semnale de alarmă legate de sănătate sunt ușor de trecut cu vederea sau amânate din cauza timpilor mari de așteptare din sistemul medical. Un nou plan guvernamental din Marea Britanie, cu 117 puncte de acțiune, își propune să îmbunătățească sănătatea femeilor, inclusiv printr-un program de educație menstruală de 1 milion de lire sterline. Dincolo de cifre, obiectivul este clar: prevenirea afecțiunilor care duc la inactivitate economică.

Am stat de vorbă cu Dr. Jane Benjamin, medic de familie și specialistă în sănătatea femeilor la HCA UK Primary Care, pentru a afla care sunt cele 5 semne subtile pe care nicio femeie nu ar trebui să le ignore.

Sângerările vaginale anormale

Primul semnal de alarmă este adesea cel mai ignorat. „Un semnal de avertizare de urmărit este sângerarea vaginală anormală, care ar putea fi sângerare după menopauză, sângerare după contact sexual sau sângerare între perioadele menstruale”, explică Dr. Benjamin. E drept că pare ceva minor, dar nu-i chiar așa. „Este important să nu ignorați acest lucru, deoarece ar putea fi un semn al unei anomalii la nivelul endometrului, cum ar fi un polip endometrial, sau un semn timpuriu al cancerului endometrial.”

Iar sângerarea după contactul sexual nu trebuie nici ea neglijată. „Sângerarea după contactul sexual poate fi, si, un semn de cancer de col uterin, dacă este avansat”, adaugă medicul. De ce trec femeile cu vederea aceste simptome? „Cred că, deoarece femeile au menstruație și suntem obișnuite cu sângerarea, unele nu realizează că orice modificare a tiparului normal sau orice sângerare după menopauză este de fapt anormală și nu realizează că ar putea exista o patologie asociată cu aceasta.”

Sfatul este simplu și direct. „De îndată ce observați o schimbare ieșită din comun, ar trebui să discutați acest lucru cu medicul de familie.” În funcție de situație, medicul poate recomanda investigații suplimentare. „Următorul pas ar fi o ecografie pelvină pentru a evalua mucoasa uterului, iar sângerarea după contactul sexual este un simptom care ar necesita și o examinare a colului uterin pentru a ne asigura că nu există anomalii”, detaliază Dr. Benjamin. „Vrem să depistăm cancerele devreme, așa că, cu cât le detectăm mai repede, cu atât rezultatul clinic va fi mai bun.”

Pierderea inexplicabilă în greutate

Un alt semnal de alarmă major este slăbitul brusc, fără un motiv aparent. „Pierderea inexplicabilă în greutate este unul dintre principalele simptome de alarmă pentru o patologie, așa că este important să consultați medicul de familie în legătură cu orice pierdere rapidă și neexplicată în greutate, atunci când nu faceți exerciții fizice sau nu țineți o dietă”, spune Dr. Benjamin. Nu este ceva de lăsat pe mâine.

„Apoi, dacă medicul dumneavoastră este îngrijorat, va aranja o trimitere pentru investigații suplimentare.”

Modificări ale tranzitului intestinal

V-ați gândit vreodată de ce evităm să vorbim despre asta? Subiectul este considerat tabu, dar simptomele pot ascunde probleme grave. „Aș recomanda, si, să fiți atente la orice modificări ale tranzitului intestinal, cum ar fi constipația, diareea, urgența (nevoia de a fugi la toaletă) sau sângerarea la scaun”, avertizează Dr. Benjamin. Acestea pot fi semne potențiale de cancer intestinal.

Tăcerea din jurul acestui subiect poate fi periculoasă. „Tranzitul intestinal nu este un subiect despre care oamenii tind să vorbească în societate, așa că adesea nu se simt confortabil să discute despre asta”, explică medicul. „asa ca, oamenii nu realizează adesea că simptomele pe care le experimentează nu sunt normale.”

Balonarea persistentă

Balonarea este frecventă, dar când devine un motiv de îngrijorare? „Dacă balonarea este asociată cu alte simptome gastrointestinale, cum ar fi diareea sau crampele abdominale, ar putea fi un semn de gastroenterită virală, dar ne-am aștepta ca aceste simptome să treacă rapid, în câteva zile până la o săptămână”, clarifică Dr. Benjamin.

Numai că, dacă problema persistă, lucrurile stau puțin diferit. „Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână, aș sfătui oamenii să meargă la medicul de familie, deoarece balonarea, senzația de sațietate după mese sau o creștere a dimensiunii abdominale pot fi semne potențiale ale cancerului ovarian.” Această afecțiune este adesea diagnosticată târziu tocmai pentru că simptomele sunt vagi. „În prezent, nu există un proces de screening pentru cancerul ovarian, așa că depistarea se bazează pe raportarea simptomelor de către paciente pentru a obține o ecografie și un diagnostic.”

O confuzie periculoasă.

Multe femei pun aceste simptome pe seama sindromului de colon iritabil (SCI). „Oamenii etichetează adesea balonarea ca fiind SCI, dar trebuie să vă asigurați că nu se întâmplă nimic altceva înainte de a o putea numi SCI”, subliniază Dr. Benjamin.

Noduli și umflături

Autoexaminarea lunară a sânilor este esențială. „Ar trebui să facem o autoexaminare lunară a sânilor și, dacă detectăm orice nodul sau umflătură la sân, acest lucru trebuie raportat unui medic”, recomandă specialistul. Si nu uitați de zonele adiacente. „Nodulii și umflăturile de sub axilă sunt adesea trecute cu vederea, deoarece atunci când oamenii fac o examinare a sânilor, adesea nu examinează sub braț, care este o zonă importantă de verificat.”

Pe bune, orice umflătură nouă, oriunde pe corp, merită atenția unui medic. „Orice nodul și umflătură nouă trebuie investigată, chiar dacă sunt foarte mici”, insistă Dr. Benjamin. Anumite zone sunt mai greu de observat, dar la fel de importante. „Nodulii și umflăturile din zona inghinală sunt adesea trecute cu vederea și ar putea fi un semn al unei afecțiuni precum limfomul, iar orice se dezvoltă pe spate poate fi, si, dificil de detectat.”