Secretarul pentru Sănătate, Wes Streeting, a reafirmat angajamentul de a îmbunătăți asistența medicală pentru femei prin lansarea unei Strategii pentru Sănătatea Femeilor, actualizată. Raportul cuprinzător detaliază nu mai puțin de 117 puncte de acțiune, printre care se numără inițiative pentru reducerea timpilor de așteptare la ginecologie și un nou program de educație menstruală în valoare de 1 milion de lire sterline. În acest context, medicul Jane Benjamin, specialist în sănătatea femeii la HCA UK Primary Care, subliniază câteva semne de alarmă esențiale.

Sângerările vaginale anormale

Unul dintre primele semnale la care trebuie să fim atente este sângerarea atipică. E drept că, fiind obișnuite cu ciclul menstrual, nu de puține ori trecem cu vederea anumite nereguli. Numai că lucrurile stau puțin diferit. „Un semnal de alarmă de urmărit este sângerarea vaginală anormală, care ar putea fi sângerare după menopauză, sângerare după contact sexual sau sângerare între perioadele menstruale”, explică Dr. Benjamin.

De ce este atât de important? „Este important să nu ignorați acest lucru, deoarece ar putea fi un semn al unei anomalii la nivelul endometrului, cum ar fi un polip endometrial, sau un semn timpuriu al cancerului endometrial”, adaugă ea. Mai mult, „sângerarea după contactul sexual poate fi, si, un semn de cancer de col uterin, dacă este avansat.”

Medicul recunoaște că multe femei ezită să meargă la un control. „Cred că, deoarece femeile au menstruație și suntem obișnuite să sângerăm, unele nu realizează că orice modificare a tiparului normal sau orice sângerare după menopauză este de fapt anormală și nu realizează că ar putea exista o patologie asociată cu aceasta.” Sfatul ei este clar: „Imediat ce observați o schimbare ieșită din comun, ar trebui să discutați acest lucru mai departe cu medicul de familie.” În funcție de caz, „următorul pas ar fi o ecografie pelvină pentru a evalua mucoasa uterului”.

Pierderea inexplicabilă în greutate

Un alt semnal de alarmă major este slăbitul brusc, fără un motiv aparent. Când nu ții dietă și nici nu ai intensificat programul de exerciții fizice, o scădere rapidă în greutate nu trebuie ignorată.

„Pierderea în greutate inexplicabilă este unul dintre principalele semne de alarmă pentru o patologie, deci este important să consultați medicul de familie cu privire la orice pierdere în greutate rapidă și inexplicabilă”, spune Dr. Benjamin. „Apoi, dacă medicul de familie este îngrijorat, va aranja o trimitere ulterioară pentru dumneavoastră.”

Modificări ale tranzitului intestinal

Să fim serioși, discuțiile despre tranzitul intestinal nu sunt tocmai subiectul preferat la o cafea, nu-i așa? Și totuși, sunt extrem de importante. „Aș recomanda, si, să fiți atente la orice modificări ale tranzitului intestinal, cum ar fi constipația, diareea, urgența (nevoia de a fugi la toaletă) sau sângerarea la scaun”, avertizează medicul. Acestea „pot fi semne potențiale de cancer intestinal.”

Din păcate, subiectul rămâne unul tabu. „Tranzitul intestinal nu este un subiect despre care oamenii tind să vorbească în societate, așa că adesea nu se simt confortabil să discute despre asta”, confirmă Dr. Benjamin. Consecința directă este că „oamenii nu realizează că simptomele pe care le experimentează nu sunt normale.”

Balonarea persistentă

Balonarea poate părea un simptom banal, dar persistența ei ar trebui să ridice semne de întrebare. „Dacă balonarea este asociată cu alte simptome gastrointestinale, cum ar fi un scaun moale sau dureri abdominale de tip crampe, ar putea fi un semn al unei afecțiuni precum gastroenterita virală, dar ne-am aștepta ca aceste simptome să treacă rapid, în câteva zile până la o săptămână”, explică specialistul.

Dar dacă simptomele nu dispar? „Dacă simptomele persistă mai mult de o săptămână, aș sfătui oamenii să meargă la medicul de familie, deoarece balonarea, senzația de sațietate după mese sau o creștere a circumferinței abdominale pot fi semne potențiale ale cancerului ovarian, care este adesea depistat destul de târziu, deoarece oamenii nu sunt conștienți de simptomele.”

O problemă majoră este diagnosticarea greșită, balonarea fiind adesea pusă pe seama Sindromului Colonului Iritabil (SCI). „Oamenii etichetează adesea balonarea ca fiind SCI, dar trebuie să vă asigurați că nu se întâmplă nimic altceva înainte de a-l putea numi SCI”, subliniază Dr. Benjamin.

Nodulii și umflăturile

Autoexaminarea periodică este esențială. „Ar trebui să facem o autoexaminare lunară a sânilor, iar dacă detectăm orice nodul sau umflătură la sân, acest lucru trebuie raportat unui medic”, recomandă Dr. Benjamin. O zonă adesea neglijată este axila.

„Nodulii și umflăturile de sub axilă sunt adesea trecute cu vederea, deoarece atunci când oamenii fac o examinare a sânilor, adesea nu examinează sub axilă, care este o zonă importantă de verificat.”

Iar atenția nu trebuie limitată doar la zona sânilor. „Orice nodul și umflătură nouă trebuie investigată, chiar dacă sunt foarte mici”, insistă medicul. „Nodulii și umflăturile din zona inghinală sunt adesea trecute cu vederea și ar putea fi un semn al unei afecțiuni precum limfomul, iar orice se dezvoltă pe spate poate fi, si, dificil de detectat.”