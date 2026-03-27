Producătorul de înghețată Blue Bell, cu o istorie de 117 ani, a anunțat lansarea unei noi arome în ediție limitată. Se numește Brookie À La Mode și combină bucăți de brownie cu bucăți de fursecuri cu ciocolată, totul într-o înghețată de vanilie. Dar nu este singura noutate a companiei.

Ce este un Brookie, mai exact?

Conceptul de „brookie” nu este nou, însă aducerea lui în lumea înghețatei este o mișcare interesantă. La prima vedere, pare o alăturare firească a două deserturi extrem de populare. Carl Breed, directorul general de vânzări al Blue Bell, a descris perfect noul produs. „Brookie À La Mode este o coliziune a două deserturi delicioase, brownie-ul și fursecul cu fulgi de ciocolată.” o combinație care promite mult pentru amatorii de dulce.

O combinație de casă

Noul sortiment nu se oprește aici. Pe lângă bucățile de prăjitură, înghețata de vanilie este traversată de o spirală bogată de ciocolată, menită să completeze experiența. Reprezentanții companiei mizează pe familiaritatea gustului, dar într-o formă nouă. „Știm că fanii noștri vor fi nerăbdători să guste această nouă aromă, care este o combinație perfectă a două bunătăți de casă”, a adăugat Carl Breed. Dar ce înseamnă, pe bune, ediție limitată?

Disponibilitate și o altă surpriză

Iar răspunsul e simplu: produsul va fi disponibil doar pentru o perioadă scurtă de timp, fără o dată exactă de încheiere a producției. Poate fi găsit în magazine în ambalaje de jumătate de galon și de pint (aproximativ 1.9 litri, respectiv 473 ml). Numai că Blue Bell nu s-a oprit aici.

O veste bună pentru iubitorii de cafea.

Compania a lansat simultan și aroma Java Jolt. Aceasta este o înghețată de cafea, îmbogățită cu bucăți de ciocolată neagră și o spirală consistentă de fudge de cafea, pentru un plus de intensitate.