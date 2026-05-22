Betty Salam iubește din nou și este pregătită să devină mamă pentru a doua oară, la doar 24 de ani. Artista trăiește o nouă poveste de dragoste alături de Roberto Tudor, la scurt timp după ce a încheiat un capitol important din viața ei.

Te-ai gândit vreodată cât de greu este să o iei de la capăt când ai un copil mic? Pentru multe dintre noi, un divorț pare un eșec definitiv. Iar curajul de a-ți asuma public o nouă relație și de a seta limite extrem de sănătoase cu fostul partener este o lecție de maturitate emoțională pe care o vedem destul de rar în showbiz. Pur și simplu, ne arată că viața merge înainte.

O iubire noua și planuri curajoase

Sincer, nu e deloc ușor să te expui din nou după o despărțire. Dar Betty pare să fi găsit echilibrul de care avea nevoie alături de Roberto.

„Sunt îndrăgostită și cea mai fericită în acest moment.” – Betty Salam, artistă

Întrebată direct dacă își mai dorește un copil în viitorul apropiat, răspunsul ei a fost un „Da” hotărât. Și e absolut normal. Când găsești un mediu sigur și un partener care te susține emoțional, planurile de familie vin extrem de natural.

Adevarul din spatele unui divort civilizat

Contextul despărțirii de Cătălin Vișănescu a fost mult timp subiect de speculații. Vara trecută, cei doi au ales să meargă pe drumuri separate, punând capăt unei căsnicii care durase câțiva ani. Au împreună un băiețel minunat, pe Matthias, care a rămas, clar prioritatea lor absolută.

Așa cum a relatat recent Click pe baza declarațiilor făcute în emisiunea televizată Viața fără filtru, despărțirea nu a avut la bază un scandal clasic. Fără drame inutile, fără infidelități.

„Noi, de câteva luni de zile, poate chiar un an, suntem într-o situație mai delicată. Am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite, fără ceartă, pe cale amiabilă. Suntem părinți pentru Matthias. Nu a intervenit nicio femeie, niciun bărbat în relația mea cu Cătălin.” – Betty Salam, artistă

Dincolo de declarațiile oficiale, este clar că ultimul an a fost presărat cu momente dificile pentru amândoi.

Ce poti învață din experienta ei

Aici intervine partea care ne interesează pe noi, femeile. Când știi că e cu adevărat momentul să pui punct? Betty a explicat că a luptat pentru relație până în clipa în care a simțit că starea ei de bine este compromisă total.

„Eu sunt o femeie care își dorește foarte multe lucruri și nu renunță atât de ușor la ceea ce îi aparține. Doar în momentul în care nu mai e potrivit pentru mine și nu mai sunt fericită, atunci pleacă.” – Betty Salam, artistă

Iar asta e o regulă de aur pe care ar trebui să ne-o amintim mai des. Să înflorim separat, decât să ne ofilim împreună într-o dinamică toxică. Atâta timp cât copilului nu îi lipsește nimic și rămâne alături de mamă, decizia de a căuta fericirea în altă parte este perfect validă.

Relația ei cu Roberto abia începe să se contureze în ochii publicului. Rămâne de urmărit cum vor reuși cei doi să îmbine viața de familie cu programul încărcat al artistei în lunile care urmează.