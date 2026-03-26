Bella Hadid, mogulul din spatele brandului Orebella, a trecut printr-o nouă transformare stilistică. Modelul a renunțat la estetica ecvestră pentru un look inspirat de Carolyn Bessette-Kennedy, o schimbare marcată de un accesoriu cheie: bentița subțire.

Evoluția unui icon stilistic

În ultimii ani, am văzut-o pe Bella Hadid trecând prin mai multe etape. De la tânăra newyorkeză în cizme Ugg, a ajuns o prezență glamuroasă în creații Schiaparelli pe covorul roșu de la Cannes. Apoi, după ce s-a retras puțin din agitația Săptămânilor Modei, s-a instalat confortabil într-o garderobă cu piese de inspirație ecvestră.

Dar, odată cu noul sezon, vine și o nouă schimbare.

O bentiță schimbă totul

Într-o postare recentă pe Instagram, care oferea o privire în sediul companiei sale, Orebella, Hadid a debutat un look complet diferit. În schimb, a mizat pe ceva mult mai apropiat de stilul CBK (Carolyn Bessette-Kennedy, pentru cine nu știe), completându-și cămașa albă impecabilă și trenciul clasic cu o bentiță subțire.

A lăsat în urmă influențele western.

Se pare că, oricât de faimos ai fi, nu poți scăpa de farmecul filmului „Love Story”.

Trendul JFK Jr.-Core ia amploare

Și, hai să fim serioși, probabil ați observat deja că stilul inspirat de CBK și JFK Jr. a acaparat totul. V-ați gândit vreodată de ce vedeți tot mai des bărbați în costume și pălării Kangol pe stradă? E drept că trendul e peste tot, de la ținutele de stradă la cele mai înalte sfere ale modei, iar Bella Hadid nu face excepție.

Conexiunea cu universul Ryan Murphy

Iar Bella Hadid pare să fi îmbrățișat complet garderoba anilor ’90 promovată de producțiile FX. Modelul face deja parte din universul Ryan Murphy, având o apariție cameo în serialul „The Beauty”, unde a jucat rolul unui model Balenciaga. Această nouă direcție stilistică nu este, așadar, doar o coincidență, ci o aliniere la un curent cultural mai larg, readus în atenție de producțiile TV populare.