Bella Hadid a postat recent pe Instagram câteva imagini din culisele unei ședințe foto pentru campania Miss Sixty, iar coafura sa a captat imediat atenția tuturor. Modelul a apărut cu un coc dezordonat, plin de volum, care amintește instantaneu de look-ul iconic al Pamelei Anderson din anii ’90. O coafură realizată de stilistul Jawara, care pare să fi urmat pașii legendarei actrițe.

O coafură cu istorie

Părul blond închis al modelului a fost prins lejer într-un coc în creștetul capului. Numai că nu a fost vorba de nodul strâns cu care ne-a obișnuit Bella. În schimb, am văzut o adevărată explozie de bucle și onduleuri, trase de la bază pentru a crea un volum de invidiat. Privind din lateral, se poate observa cât de înaltă este, de fapt, coafura.

Mai multe șuvițe ondulate delicat coboară din toate unghiurile, oferind textură și atingând gâtul și clavicula pentru o alură seducătoare. O parte din păr a fost lăsată liberă, periată peste un ochi, pentru a recrea legendarul efect „peekaboo”, popularizat de Veronica Lake în anii ’40 și la fel de iubit și astăzi. V-ați fi gândit vreodată că o simplă coafură poate purta atâta istorie?

Secretul Pamelei Anderson

Acum câțiva ani, Pamela Anderson a dezvăluit că ingredientul secret pentru cocul ei dezordonat și impunător din anii ’90 era un G-string. Stai puțin, cum vine asta? E drept că, văzând postarea Bellei Hadid, mulți s-au întrebat dacă nu cumva un articol de lenjerie intimă îi ținea părul la locul lui.

Probabil că nu. Dar, indiferent de arhitectura sa, cocul lui Hadid a fost cu siguranță inspirat de Anderson, fiind perfect ciufulit și nearanjat, cu o atitudine de bombshell.

Mai mult decât un simplu omagiu

Și totuși, coafura Bellei Hadid amintește și de un alt look celebru. Este vorba despre stilul iconic al lui Beyoncé din perioada albumului B’Day. Asta demonstrează, încă o dată, versatilitatea acestui aranjament.

Un clasic, pe bune.

Un trend care refuză să moară

Cocul bombshell este un stil consacrat, indiferent cine îl poartă. A devenit viral pe TikTok de nenumărate ori și l-am văzut atât pe covorul roșu, cât și în editoriale de modă sau campanii precum cea a lui Hadid. Millie Bobby Brown, Kim Kardashian și chiar Martha Stewart au încercat acest look în ultimele luni.

Iar lista nu se oprește aici. Interesant este că Pamela Anderson însăși a cam renunțat la acest stil (preferând să experimenteze cu tunsori inspirate de cinema-ul francez sau chiar să devină roșcată pentru scurte perioade). Tendințele în materie de coafuri vin și pleacă, însă un coc dezordonat în stil bombshell pare să fie atemporal.