Artista Jo Ioana Anuța a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă, reușind să slăbească peste 15 kilograme. Cântăreața a vorbit deschis despre întregul proces, de la motivația inițială și până la greșelile pe care le-a făcut pe parcurs, ajungând de la peste 60 de kilograme la 48-49.

Motivația din spatele transformării

Totul a pornit de la o prietenie. Inspirația pentru a începe acest drum a venit de la prietena sa, Roxana Vancea (cunoscută pentru stilul ei de viață activ), alături de care a început să facă antrenamente chiar la ea acasă. E drept că un imbold extern ajută enorm la început.

„Roxana a fost motivația mea. Cu Roxana Vancea am început antrenamentele acasă. Eu, într-adevăr, am făcut și foarte multe greșeli în demersul acesta cu slăbitul, pentru că, dorindu-mi foarte repede rezultate, am făcut și foamea uneori. Nu încurajez pe nimeni să facă ce am făcut eu”, a declarat Jo.

Greșeli și lecții învățate

Numai că, în goana după rezultate rapide, artista recunoaște că a apelat și la metode extreme, pe care acum nu le recomandă nimănui. Înfometarea a fost una dintre ele. O greșeală pe care o recunoaște deschis.

Iar această experiență i-a oferit o lecție valoroasă despre importanța echilibrului și a unui stil de viață sustenabil, nu a unor soluții radicale de moment. „Cred că cel mai important este să ai un stil de viață sănătos, un stil de viață care să te ducă în punctul în care vrei să ajungi, fără să fii extrem. Mă simt mult mai bine”, a subliniat cântăreața.

„Am nevoie de validare”

Dar dincolo de antrenamente și dietă, motivația artistei a fost una profund personală. Cum vine asta? Ei bine, Jo explică faptul că totul a fost strâns legat de propria nevoie de validare și de dorința de a se simți mai bine în pielea ei.

„Dacă nu-mi doream eu să mă văd pe mine mai mult așa, slim fit, în oglindă, nu aș fi făcut-o, dar am realizat că este o chestie personală. Eu îmi doream să mă văd așa ca să mă simt mai bine și, într-adevăr, mă simt foarte bine. Mă simt foarte bine în pielea mea, mă trezesc altfel dimineața”, a spus artista.

Transformarea fizică i-a adus și o schimbare la nivel emoțional, pe care o recunoaște fără ocolișuri. V-ați gândit vreodată cât de mult contează starea de bine interioară? „Sunt la vârsta la care am nevoie de validare, iar validarea a venit în momentul în care am dat jos aceste kilograme în plus și trebuie să recunosc că mă simt foarte bine, mi se pare iesit din comun. Mă simt mult mai bine acum și mă bucură foarte tare chestia asta”, a adăugat JO.