Premiul pentru cea mai mare poftă de dulce merge la… Generația Z! Un nou sondaj realizat pe 2.000 de adulți din SUA arată că aproape trei sferturi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 14 și 29 de ani au nevoie de una până la șase porții de prăjituri, înghețată, ciocolată sau alte dulciuri în fiecare zi. Prin comparație, doar 57% dintre Baby Boomers (cu vârste între 62 și 80 de ani) au declarat același lucru.

Cifrele poftei de dulce

Studiul, care a inclus 500 de respondenți din fiecare generație (Gen Z, Millennials, Gen X și Baby Boomers), a fost realizat de compania de cercetare de piață Talker Research la comanda producătorului japonez de bomboane HI-CHEW. Dincolo de frecvența consumului, tinerii din Generația Z sunt și cei care se consideră cel mai mult „iubitori de dulciuri”, într-un procent de 86%. Iar milenialii nu sunt departe, cu 81% dintre ei declarând același lucru.

Numai că lucrurile stau puțin diferit față de alte date. Un sondaj similar realizat de aceeași companie în noiembrie anul trecut arăta că Generația Z era, de fapt, generația care poftea cel mai puțin la dulciuri. V-ați fi gândit la asta? Noul studiu mai arată și că 35% dintre mileniali poftesc la ceva dulce înainte de prânz, în timp ce 22% dintre Baby Boomers simt această nevoie abia după ora 19:00.

Recomandari Te supara simptomele menopauzei? Consuma asta zilnic

Un consum de zahăr alarmant

Indiferent de generație, ambele sondaje indică o tendință clară în America: o creștere a consumului de zahăr de-a lungul anilor. Medicii trag un semnal de alarmă, mai ales în contextul luptei cu obezitatea și alte boli agravate de excesul de greutate. Prea mult zahăr adăugat în dietă poate duce la creșterea în greutate, la hipertensiune arterială și la inflamații cronice.

Cifrele sunt, pe bune, îngrijorătoare.

În prezent, majoritatea americanilor consumă mult prea mult zahăr, conform Asociației Americane a Inimii (AHA). Adulții și tinerii ajung la o medie de 17 lingurițe de zahăr pe zi, adică de peste trei ori mai mult decât cantitatea recomandată. Asociația Americană a Inimii a calculat impactul: „Asta înseamnă aproximativ 60 de livre (aproximativ 27 kg) de zahăr adăugat consumat anual – echivalentul a șase bile de bowling de 10 livre”.

Recomandari Scapa de ochelarii de vedere consumand zilnic aceste alimente

De la raft la riscuri pentru sănătate

De unde vine tot acest zahăr? Aproape un sfert provine din băuturi îndulcite, iar 19% din deserturi și alte gustări dulci. Problema este amplificată de faptul că dieta americană a devenit tot mai procesată în ultimul deceniu. Un studiu din 2020 a descoperit că alimentele ultraprocesate reprezintă aproape 90% din sursele de zaharuri adăugate.

Toți acești factori cresc riscul de boli de inimă, afecțiune care este principala cauză de deces în SUA, provocând 900.000 de decese în fiecare an. E drept că legătura dintre zahăr și aceste probleme de sănătate nu mai este un secret pentru nimeni, dar obiceiurile de consum par greu de schimbat.

Cum să reduci zahărul adăugat?

Experții oferă câteva sfaturi simple pentru a reduce consumul de zahăr. O primă recomandare este limitarea băuturilor îndulcite la cel mult una pe săptămână. O altă sugestie importantă este să fim atenți la etichetele produselor pentru a depista denumirile alternative ale zahărului, cum ar fi siropul de porumb sau cuvintele care se termină în „-oză”, acestea fiind adesea zaharuri adăugate.

Recomandari 4 alimente cancerigene. Ce risti daca le consumi aproape zilnic

Și, ca și cum nu ar fi de ajuns, un studiu din 2025 a constatat că, pe măsură ce temperatura globală crește, oamenii consumă și mai mult zahăr. Temperaturile ridicate alimentează pofta de băuturi reci și deserturi înghețate, creând un cerc vicios.