După divorțul de campionul la dans Rareș Cojoc, viața Andreei Popescu s-a schimbat radical. Dansatoarea, care locuia într-un penthouse de 4 milioane de euro, s-a mutat cu copiii într-un apartament închiriat. Și una dintre cele mai mari curiozități ale fanilor a fost lămurită: ce s-a întâmplat cu cele trei bone care o ajutau permanent.

Doar o bonă, ocazional

Răspunsul a venit chiar de la ea.

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe Instagram, vedeta a clarificat că, în noua sa viață, a renunțat la două dintre ajutoare, păstrând sprijinul unei singure persoane, dar nu în permanență. Logistica s-a schimbat complet. „M-ați întrebat, deci de nu am primit cred că 50 de întrebări numai despre bone, unde sunt bonele. Una e aici. Din trei, doar una mai am, dar ocazional. Nu este în permanență”, a explicat Andreea Popescu.

Recomandari Andreea Popescu rupe tăcerea despre divorțul după 10 ani de căsnicie

Lucrurile stau, așadar, complet diferit față de perioada mariajului. Atunci, cele trei bone (de origine filipineză) locuiau permanent cu familia în reședința de lux. Dansatoarea a ținut să sublinieze că acestea au fost întotdeauna tratate cu respect, plătite bine și, nu de puține ori, recompensate cu diverse bonusuri.

Acuzațiile de infidelitate, demontate

Dincolo de detaliile noii vieți, un alt subiect a încins spiritele în mediul online. V-ați întrebat, poate, de unde au apărut zvonurile privind o posibilă infidelitate a lui Rareș Cojoc? Ei bine, totul a pornit de la un podcast la care au participat amândoi, iar interpretările nu au întârziat să apară. Andreea Popescu a simțit nevoia să pună capăt speculațiilor printr-un mesaj cât se poate de clar.

„Vreau să dezmint toate acuzațiile care i s-au adus lui Rareș după un podcast la care noi am participat și care a fost interpretat din vina mea, pentru că eram într-un moment de vulnerabilitate și nu am știut să îmi aleg cu grijă cuvintele, ca o infidelitate. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că în toți cei 15 ani de relație și căsnicie, Rareș a fost un soț corect și loial până la sfârșit”, a afirmat ea.

Recomandari Andreea Popescu a părăsit penthouse-ul de 4 milioane de euro după divorț

De ce a ținut secretă despărțirea

Dar de ce atâta mister în jurul despărțirii? E drept că anunțul oficial a venit pe 13 martie, însă separarea se produsese cu mult timp înainte. Pe bune, de ce să ascunzi? Andreea a explicat că a fost o decizie luată pentru a-și proteja familia de titlurile din presă și pentru a gestiona mai bine emoțiile momentului, departe de ochii publicului.

„Aveți multe întrebări pertinente și de bun-simț. Asta și pentru că eu, de foarte mulți ani, sunt în domeniul acesta, în online. Mi-am expus viața atât cât s-a putut. Este normal (n.r. ca oamenii să pună întrebări), ne-ați văzut ca o familie, tot timpul mi-am prezentat de la copil, cățel, purcel până la casă și așa mai departe. Acum, din respect pentru oamenii din jurul meu, aș vrea să nu dau prea multe detalii. Nu, pentru că ar fi o problemă pentru voi, ci pentru că s-ar face tot felul de titluri, iar noi avem nevoie de puțină liniște. Să vedem cum se așază lucrurile în viețile noastre”, a explicat Andreea Popescu.