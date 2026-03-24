Gene lungi, dese, curbate. Toate le visăm, dar nu toate le avem. Pe piață au apărut însă zeci de serumuri care promit să ne transforme genele în câteva săptămâni. Am testat luni de zile 10 dintre cele mai populare produse, de la mărci de lux la variante de buget, pentru a vedea care dintre ele livrează cu adevărat rezultatele promise.

Campionul detașat RevitaLash

Un favorit al industriei de frumusețe și unul dintre serumurile originale, RevitaLash este, fără îndoială, produsul de bătut. La un preț de 139 de lire, așteptările sunt mari. Mecanismul său este contraintuitiv: încetinește ciclul de creștere, astfel încât genele să rămână la lungimea maximă pentru o perioadă mai lungă. Serumul a fost creat de Dr. Brinkenhoff, un oftalmolog care a vrut să-și ajute soția să-și recapete încrederea în sine după tratamentul pentru cancer.

Formula conține peptide (elementele de bază ale proteinelor), agenți de hidratare și extracte botanice nutritive. Se aplică foarte ușor, cu o singură mișcare de-a lungul liniei genelor uscate, seara. Iar rezultatele, conform testelor noastre, au apărut după aproximativ șase săptămâni: gene vizibil mai condiționate, mai groase și mai lungi. E drept că prețul este de aproape zece ori mai mare decât cel al variantei noastre de buget.

Opțiuni accesibile care surprind

V-ați întrebat vreodată dacă un produs ieftin poate concura cu unul de lux? Ei bine, hai să vedem. L’Oreal Paris Clinically Proven Lash Serum, la doar 14,99 lire, folosește ulei de ricin, vitamina B5 și acid hialuronic pentru a întări și hrăni genele. Poate fi folosit chiar și ca bază înainte de mascara.

După trei săptămâni, am observat că genele arătau mai hidratate și un pic mai lungi.

Nu a fost o schimbare dramatică, dar pentru cineva care vrea să-și refacă genele după extensii, poate fi o opțiune excelentă. În aceeași categorie de preț intră și No7 Lash Impact Serum (14,36 lire). Marele său avantaj este că e hipoalergenic. Conține keratină și agenți de condiționare, iar după opt săptămâni de testare am observat o diferență subtilă în starea genelor, deși nu la fel de spectaculoasă ca în cazul altor produse.

Seruri pentru nevoi specifice

Dacă ai gene rare, UKlash Eyelash Conditioning Serum (38 de lire) ar putea fi soluția. Folosind acid hialuronic, peptide și biotină, promite să le „îndesască”. Am observat o mică roșeață la început, care a dispărut după ce am sărit o aplicare, dar după opt săptămâni diferența de lungime și condiție a fost vizibilă. Pentru genele foarte uscate, Lancôme Cils Booster (30 de lire) s-a dovedit a fi un tratament de condiționare fantastic, cu o formulă mai groasă, aproape ca o mască de păr.

Iar pentru purtătoarele de gene false, ale căror gene naturale sunt adesea deteriorate, Elizabeth Arden Prevage Clinical Lash and Brow Enhancing Serum (79 de lire) este o alegere potrivită. Deși brandul nu promite creștere, ci condiționare, după o lună de utilizare genele noastre păreau mai lungi și se simțeau mai robuste.

Cum funcționează și la ce să fii atentă

da, funcționează. Numai că eficacitatea lor depinde de utilizarea continuă. Genele au un ciclu de viață de 90 de zile, așa că este indicat să folosești serumul regulat timp de trei luni pentru a obține cele mai bune rezultate. Majoritatea formulelor se bazează pe peptide și proteine care încurajează creșterea, combinate cu ingrediente de condiționare precum vitamina E, uleiul de ricin și acidul hialuronic.

Dar există și riscuri? Pielea din jurul ochilor este cea mai sensibilă zonă a feței, deci iritațiile pot apărea. Multe formule sunt acum hipoalergenice (cum este cea de la No7) pentru a minimiza acest risc. Dacă observi roșeață, mâncărime sau uscăciune, oprește imediat utilizarea produsului. Și ce se întâmplă dacă te oprești? Simplu. Genele tale vor reveni treptat la lungimea lor naturală.

Verdictul nostru final plasează RevitaLash pe primul loc pentru impactul dramatic asupra lungimii. Ne-a plăcut și abordarea mai holistică a Luna Nectar pentru condiționare. Pentru opțiuni mai prietenoase cu buzunarul, serumurile de la L’Oreal Paris și No7 au ajutat la hidratarea genelor, deși rezultatele generale nu au fost la fel de spectaculoase în comparație cu produsele mai scumpe din această listă.