Mirela Vaida face o pauză de la „Acces Direct” pentru a participa la competiția „Asia Express”, o experiență ce o va ține departe de România timp de aproximativ două luni. În absența ei, la cârma emisiunii a venit Alina Petre, o figură deja cunoscută publicului, care va prezenta alături de Adrian Velea.

O față familiară pentru public

Alina Petre nu este o prezență complet nouă pentru telespectatorii fideli ai emisiunii. Ea a fost invitată de mai multe ori în platou pentru a comenta diverse cazuri sociale și situații de viață delicate. Stilul său direct și implicarea activă în dezbateri au făcut-o remarcată, atrăgând simpatia publicului.

Așadar, trecerea ei în rolul de prezentatoare nu este chiar o surpriză totală.

Cine este, de fapt, Alina Petre?

Dincolo de aparițiile TV, Alina Petre are o carieră solidă și diversificată. De profesie este jurist, dar activează și ca mental coach, fiind un susținător al dezvoltării personale. Lucrează frecvent cu sportivi de performanță, dar și cu alte persoane care doresc să-și găsească echilibrul emoțional sau să depășească momente dificile din viața lor.

Și asta nu e tot. Paleta ei de abilități este completată de faptul că predă limbi străine, demonstrând o pasiune pentru educație.

Un trecut intens mediatizat

Numele Alinei Petre a apărut nu de puține ori în atenția presei, în special în contextul divorțului său de Bogdan Vasiliu. Separarea a fost una zgomotoasă, iar Alina a vorbit deschis la acea vreme despre momentele grele prin care a trecut.

Ba chiar l-a acuzat pe fostul partener de violență în timpul relației, un subiect care a stârnit numeroase controverse.

Provocarea Mirelei Vaida

În timp ce Alina Petre aduce o nouă energie în platoul „Acces Direct”, Mirela Vaida se confruntă cu o provocare de cu totul altă natură. V-ați gândit cum e să trăiești cu un singur euro pe zi? Ei bine, exact asta va trebui să facă în „Asia Express”.

Pe lângă bugetul extrem de limitat (un euro pe zi, pe bune!), ea va trebui să facă autostopul și să își găsească singură cazare în fiecare noapte, pe un traseu ce include China și Uzbekistan.