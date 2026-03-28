Doja Cat a fost vedeta unei seri exclusiviste în SoHo, unde a sărbătorit apariția sa pe coperta Vogue din aprilie și a fost gazda evenimentului Vogue Vintage Market. Petrecerea, organizată pe trei etaje pline de modă vintage și de arhivă, a adunat designeri, editori și vedete, toți pregătiți pentru o sesiune de shopping… competitivă.

O rivalitate anunțată

Tonul serii a fost dat încă de la început. „Vorbește cu prietenii tăi despre ce vor ei”, a glumit Chloe Malle, una dintre co-gazde, în fața invitaților. „O să apară un fel de rivalitate aprinsă în seara asta”, a adăugat ea râzând. Și, pe bune, nu s-a înșelat. Atât Malle, cât și sărbătorita serii, Doja Cat, puseseră ochii pe aceeași piesă extrem de dorită: o curea Khaite cu mâini interconectate din colecția de primăvară 2024.

Așa a început totul. La petrecerea co-găzduită de Malle, Alex Consani și Paloma Elsesser, nu de puține ori puteai vedea invitați care, deși erau în mijlocul unei conversații, aveau privirea ațintită în altă parte. Numai că distragerea atenției nu era un alt invitat, ci un stand cu piese Chanel couture impecabile la prețuri care-ți ridicau sprâncenele.

Doja Cat, pregătită de shopping

Doja Cat era mai mult decât pregătită pentru vânătoarea de comori vestimentare. „Personal, iubesc vintage-ul. Am fost trează pe la 5:00 dimineața aseară… uitându-mă la ochelari de soare-Christian Dior, în special”, a mărturisit artista. Despre prima ei copertă Vogue, a spus că „este o chestie foarte mare pentru mine”, menționând că faptul că și-a purtat propriul păr, în loc de una dintre numeroasele ei peruci, a fost „foarte, foarte eliberator și sunt foarte, foarte, foarte mulțumită”.

A sosit într-o rochie drapată, prinsă cu o broșă ce amintea de farmecul Hollywood-ului de altădată, asortată cu niște platforme amețitoare cu imprimeu de leopard. În mână ținea o pereche de ochelari Fendi vintage ca pe un trofeu. La un moment dat, s-a oprit în fața unor cizme cu platformă Alexander McQueen cu un toc sculptural, dramatic, dar a descoperit că erau mărimea 39 (ea poartă 37, din păcate).

Vedete în căutare de piese unice

În apropiere, Paloma Elsesser a întruchipat perfect spiritul serii. „Am o pasiune atât de mare pentru vintage și moda circulară”, a declarat ea. „eBay a fost mult timp resursa mea preferată pentru a petrece timp găsind lucruri pe care le iubesc.” Elsesser purta o rochie neagră Prada din 2009 și stătea lângă propriul ei stand cu haine scoase direct din garderoba sa, care a devenit rapid unul dintre cele mai aglomerate colțuri ale încăperii.

Iar standul ei a atras imediat atenția. Alex Consani, într-o ținută sculpturală Sacai, a pus ochii pe o jachetă scurtă Marni din păr de ponei cu mărgele și a defilat cu ea prin încăpere de parcă i-ar fi aparținut deja.

Designerul Jonathan Cohen a fost rapid și decisiv, plecând cu o cravată Hermès cu model houndstooth. Între timp, Emma Chamberlain, proaspăt sosită cu un zbor de noapte din Los Angeles, căuta deja următoarea achiziție. V-ați gândit vreodată să vă construiți o colecție de fuste? Ei bine, ea asta face. „Încerc să-mi construiesc colecția de fuste. Nu am multe fuste”, a explicat ea.

Până la finalul serii, predicția lui Chloe Malle se adeverise. Rivalitatea nu a fost doar o glumă, ci o realitate în plină desfășurare. Și acesta a fost doar un preview pentru ce avea să urmeze când târgul și-a deschis oficial porțile a doua zi dimineață.