Adidas a prezentat un nou sneaker de baschet de performanță, realizat integral prin imprimare 3D. Modelul, încă fără nume, a fost dezvăluit de Darryn Peterson, jucător la Kansas Jayhawks, în timpul încălzirii pentru runda a doua a turneului de baschet masculin NCAA.

Ce este Project R.A.P.?

Noul sneaker este vârful de lance al platformei Project R.A.P., un acronim pentru „Radical Athlete Perception”. Acesta oferă o potrivire personalizată, cu suport, amortizare și rigiditate adaptate nevoilor fiecărui sportiv. Iar estetica sa cu nervuri amintește de modelul Climacool, un alt produs printat 3D disponibil atât în variantă slip-on, cât și cu șireturi.

Nu-i chiar prima oară când Adidas folosește această tehnologie (compania a lansat în 2017 tălpile intermediare sub brandul 4D), dar acum vorbim de un produs complet diferit, care duce personalizarea la un alt nivel.

O strategie mai amplă

Lansarea pantofului de baschet a coincis cu anunțul parteneriatului dintre Adidas și noua clasă de jucători de fotbal american care vor intra în draftul NFL din 2026, printre care se numără și Fernando Mendoza, proiectat ca fiind prima alegere. Si sportivii au vizitat recent sediul central al companiei din Portland, Oregon, pentru a vedea laboratorul de inovație proaspăt renovat. Acolo au testat produse noi, inclusiv o gheată de fotbal american printată 3D, care încă nu a fost prezentată publicului și urmează să fie lansată mai târziu în acest an.

Accent pe noua generație de sportivi

Dar de ce această asociere cu tinerii sportivi? Hai sa vedem ce zice un oficial. Aaron Seabron, director general al Adidas U.S. Sports and Creation Center Portland, a oferit o explicație clară.

„Această clasă reflectă direcția în care se îndreaptă Adidas Football și tipul de sportivi pe care ne-am angajat să-i sprijinim la intrarea în următoarea etapă a carierei lor. Ne concentrăm pe a le oferi acces la inovația, produsul și platforma care îi ajută să reușească la cel mai înalt nivel. Aducerea lor în Portland pentru a experimenta Laboratorul nostru de Inovație și pentru a cunoaște echipele din spatele produselor noastre de performanță este un pas important în construirea acestor relații încă din prima zi.”

Pe lângă Mendoza, din clasa de debutanți NFL 2026 a Adidas mai fac parte Arvell Reese, Carnell Tate, Caleb Downs, Rueben Bain Jr., Jordyn Tyson, Makai Lemon, Kenyon Sadiq, Jacob Rodriguez, Denzel Boston, KC Concepcion, D’Angelo Ponds, Jonah Coleman și Elijah Sarratt.

Când ajunge pe piață?

O întrebare rămâne pe buzele tuturor.

Până la urmă, când vom putea cumpăra acest sneaker? E drept că Adidas nu a oferit detalii concrete despre lansarea modelului de baschet, încă fără nume. Compania a transmis însă că acesta va fi disponibil pe piață „în lunile următoare”.