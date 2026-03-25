După succesul uriaș cu modelul masiv Jellyfish, Pharrell Williams și Adidas schimbă complet registrul. Noul sneaker, denumit ironic Vario Flat Earther, mizează pe un design minimalist și va costa 140 de dolari, lansarea fiind programată pentru 4 aprilie prin aplicația Adidas.

Un contrast total cu modelul Jellyfish

Anul 2025 a fost marcat de lansarea modelului chunky Jellyfish, o colaborare care a primit aprecieri pe scară largă, culminând cu premiul FN Achievement pentru „Pantoful Anului”. Acum, însă, lucrurile stau puțin diferit. Pharrell și Adidas pivotează către o siluetă cu profil jos, o schimbare de direcție la 180 de grade. V-ați fi așteptat la o asemenea întorsătură?

Dacă Jellyfish era o reinterpretare a pantofului de alergare Adistar Cushion 3 din 2005, cu o talpă robustă și panouri TPU proeminente, noul Vario Flat Earther este definiția minimalismului. Iar diferența se vede și la buzunar. Fanii care au fost descurajați de prețul de 300 de dolari al modelului Jellyfish vor fi, probabil, ușurați să afle că noua siluetă va costa mai puțin de jumătate.

Recomandari Adidas lansează 11 modele Handball Spezial inspirate de Cupa Mondială

Ce aduce nou Vario Flat Earther

La prima vedere, pantoful este extrem de simplu. Are o talpă intermediară subțire și complet plată, completată de o parte superioară simplă, acoperită parțial. Pielea de culoare alb-murdar (off-white) este materialul principal, cu puține panouri definite, excepția fiind o baretă cu velcro care traversează zona degetelor și poartă cele trei dungi specifice Adidas.

Câteva cusături definesc călcâiul. În schimb, porțiunea interioară a vârfului, neacoperită de baretă, este prevăzută cu o serie de perforații. Logo-ul montan al Adidas apare discret pe vârf și pe călcâi, adăugând un element de branding familiar.

Un detaliu pentru cunoscători.

Recomandari Fragment și Nike lansează 3 modele de adidași în doar două săptămâni

Talpa exterioară prezintă contururi în relief și textul „Virginia” embosat în mod repetat (un detaliu specific artistului). Pe bune, acest model se aliniază perfect trendului actual de sneakers cu profil jos, popularizat de Adidas Samba, și are o estetică similară cu cea a modelului Taekwondo al brandului.

Două variante de culoare

Până acum, au apărut imagini cu două variante de culoare pentru Vario Flat Earther. Ambele folosesc aceeași bază crem, dar se diferențiază prin elementele de branding și talpa exterioară. O variantă vine cu accente verzi, în timp ce cealaltă optează pentru negru.

Lansare oficială și preț

Deși imaginile provin din surse neoficiale, Williams însuși a tachinat fanii. Într-o postare pe Instagram, artistul a dezvăluit o imagine cu talpa noului model, alături de noi variante de culoare pentru Jellyfish și o a treia siluetă misterioasă.

Recomandari Kate Middleton confirmă trendul din 2026 cu o geantă Chanel neașteptată

Dar informațiile oficiale sunt clare. Modelul Pharrell x Adidas Vario Flat Earther va fi lansat pe 4 aprilie exclusiv prin aplicația Adidas. Prețul stabilit este de 140 de dolari.