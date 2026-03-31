Pharrell Williams și Adidas continuă colaborarea cu o nouă variantă de culoare pentru modelul masiv Jellyfish. Sneakerul, denumit „Crystal Sand”, va avea un preț de 300 de dolari și va fi lansat oficial în luna decembrie a acestui an.

Un look de plajă, deja celebru

Noua versiune Pharrell x Adidas Jellyfish Crystal Sand aduce o estetică inspirată de plajă, combinând nuanțe de maro și crem pe întreaga suprafață. Un detaliu subtil, dar de efect, este o dungă subțire de albastru deschis care traversează talpa intermediară. Iar dungile negre se asortează cu talpa exterioară care urcă până în vârful pantofului.

Nu e prima oară când vedem acest model. Pharrell a purtat sneakerșii la decernarea premiilor FN Achievement Awards în decembrie, asortându-i la o jachetă din piele de struț și blugi evazați. Artistul a fost văzut din nou cu ei weekendul trecut, la studioul Abbey Road al Adidas din Londra, purtându-i cu o pereche de blugi evazați de culoare deschisă.

Recomandari Pharrell si Adidas lanseaza Vario Flat Earther un sneaker minimalist la 140 de dolari

„Mergi mai departe”: filosofia designului

Modelul Jellyfish este, în esență, o reinterpretare modernă a pantofului de alergare Adistar Cushion 3 din 2005, dar cu panouri TPU supradimensionate și o talpă extrem de robustă. V-ați întrebat vreodată ce stă în spatele unui design atât de îndrăzneț? Chiar Pharrell a oferit răspunsul într-un interviu pentru Footwear News, explicând viziunea sa.

„«Mergi mai departe» a fost o mentalitate. Dacă o facem, hai s-o facem pe bune. Așa că am întins materialele, am întins formele. Am lăsat talpa să devină sculptură, am lăsat partea superioară să devină arhitectură, am lăsat ideea de «alergare» să se extindă la «a te mișca prin viață». Mai mare a însemnat pur și simplu să elevăm totul.”

Și se pare că a funcționat. Modelul Jellyfish a fost desemnat „Pantoful Anului” la ediția din 2025 a premiilor FNAAs (Footwear News Achievement Awards).

Recomandari Trendul pantofilor urâți ajunge la nunți Birkenstock și Crocs pentru mirese

Preț și disponibilitate

Lansarea oficială pentru Pharrell x Adidas Jellyfish Crystal Sand este programată pentru luna decembrie.

Prețul este de 300 de dolari.

Sneakerșii vor putea fi achiziționați prin aplicația Adidas și de la anumiți retaileri parteneri.

Recomandari Christian Louboutin lansează două modele de balerini pentru miri

Există și o alternativă mai accesibilă

E drept că prețul nu e pentru oricine. Dar pentru cei care apreciază estetica, dar nu vor să cheltuiască 300 de dolari, Adidas a lansat la începutul acestui an un model foarte asemănător, Adistar XLG 2.0. Acesta nu este asociat cu Pharrell Williams și are un preț mult mai accesibil, de 150 de dolari.