Adidas a intensificat lupta pentru cel mai rapid pantof de alergare din lume prin lansarea celui mai ușor model al său de până acum, noul Pro Evo 3. Acesta cântărește doar 97 de grame (pentru mărimea UK 8.5) și costă 500 de dolari, stabilind un nou reper în industrie. Prin comparație, majoritatea pantofilor de alergare normali au între 184 și 368 de grame.

O greutate record pentru viteză maximă

După trei ani de dezvoltare, noul pantof este cu 30% mai ușor decât predecesorul său și aduce o îmbunătățire de 1,6% a „economiei de alergare”, un indicator critic pentru eficiența energetică. pantoful returnează mai multă energie la fiecare pas. Marc Makowski, șeful departamentului de inovație de la Adidas, descrie senzația ca fiind unică. „Odată ce îl atingi, sincer, se simte fără greutate. A stabilit un nou standard atât în a fi cel mai rapid, cât și cel mai ușor pantof în același timp. Fiecare bucată a pantofului a fost proiectată cu viteza în minte: totul se rezumă la cum obținem cel mai rapid timp posibil pe parcursul unui maraton, vreodată.”

Tehnologie inspirată din kitesurfing

Dar cum au reușit, pe bune, să ajungă la o asemenea performanță? Secretul stă într-o combinație de materiale și design. „În primul rând, spuma este clar o piesă critică. Am creat următoarea generație a spumei noastre Lightstrike Pro Evo, care este cu aproape 50% mai ușoară decât predecesoarea sa și reduce automat greutatea totală”, explică Makowski. Pe lângă spumă, construcția a fost regândită, cu o placă de carbon minimală plasată doar pe marginea tălpii intermediare. Asta permite o compresie maximă sub picior, fără a sacrifica stabilitatea.

Iar inovația nu se oprește aici. „Am aplicat aceeași gândire și la partea superioară a pantofului, lucrând cu un concept complet nou de materializare, inspirat din industria navigației și a kitesurfing-ului, și căutând cu adevărat cel mai ușor material posibil, prin textile ripstop care conțin și fire de poliester, care au o rezistență de 1,5 ori mai mare decât un fir obișnuit”, adaugă el.

De ce contează fiecare gram?

V-ați gândit vreodată de ce toată agitația asta pentru câteva grame? Patrick Nava, manager general la Adidas Running, oferă o explicație clară. „Din punct de vedere tehnic, există literatură științifică care spune că pentru fiecare 100 de grame pe care le poți tăia din greutatea unui pantof, îmbunătățești economia de alergare cu 1%. […] Așa că am trecut de la 300g la 200g, iar apoi am ajuns la 130g. Deci 100g a fost ultima frontieră.” Tot el subliniază că greutatea este doar un mijloc pentru a atinge scopul final: „Scopul a fost să facem cel mai rapid pantof posibil. Una dintre modalitățile de a ajunge acolo a fost să coborâm sub 100g.”

Și dincolo de cifre, transformarea alergării dintr-un sport de nișă într-un fenomen cultural alimentează această cursă. Piața globală de echipamente de alergare este proiectată să atingă aproape 70 de miliarde de dolari până în 2032, o creștere masivă de la 45 de miliarde în 2024, în mare parte datorită generației Z.

Producție limitată și un preț pe măsură

Numai că nu oricine va putea pune mâna pe o pereche. Adidas a lansat un lot inițial de doar 200 de perechi, urmând ca disponibilitatea să crească în toamnă. Complexitatea producției este comparată cu cea a unei mașini de lux (o comparație deloc modestă). „Este cât se poate de aproape de manufacturat când vine vorba de producția de masă, așa că nu putem produce decât o anumită cantitate în fiecare lună”, spune Marc Makowski. Atletul kenyan Sabastian Sawe va fi primul care va concura cu Pro Evo 3, la maratonul de la Londra din 26 aprilie.

Deși s-a atins pragul de sub 100 de grame, Makowski crede că inovația va continua. „Nu văd lucrurile accelerând mult mai mult dincolo de greutatea sub 100 de grame la care am ajuns acum, pur și simplu pentru că nu mai poți elimina prea multe dintr-un astfel de produs. Totuși, avem mai multe prototipuri în lucru acum… Deci nu există o linie de sosire.” El este convins că pragul de două ore la maraton pentru bărbați va fi doborât în curând: „Cred că odată ce primul atlet îl va doborî, vor urma destul de mulți.”

În final, pentru Adidas, alergarea nu este doar o nișă de performanță. „Este probabil cea mai mare piață de articole sportive la care te uiți. […] Deci da, este cu siguranță una dintre prioritățile cheie ale companiei în anii următori”, concluzionează Patrick Nava.