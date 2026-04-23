Platforma de resale StockX a lansat joi un serviciu complet nou, care le va permite clienților să cumpere și să vândă încălțăminte, articole vestimentare și de colecție fără a fi nevoie să le dețină fizic vreodată. Noul serviciu se numește „Store at StockX” și este cea mai recentă adiție la setul de instrumente oferit de compania din Detroit, aducând mai multă flexibilitate clienților, fie că sunt revânzători profesioniști sau doar amatori care fac asta ca un hobby.

Cum funcționează, mai exact?

Mecanismul e surprinzător de simplu. Odată ce un cumpărător finalizează o comandă folosind opțiunea „Store at StockX”, produsul este expediat la unul dintre centrele globale de verificare ale companiei. Acolo, este autentificat și depozitat până când noul proprietar decide ce vrea să facă mai departe: fie îl vinde direct din depozit, fie solicită să îi fie expediat acasă.

Pe bune, nu mai trebuie să-ți transformi sufrageria în depozit. De la cumpărare la relistare sau expediere, fiecare pas poate fi făcut direct prin intermediul platformei.

Mai mulți bani, mai puțină bătaie de cap

Accentul este pus pe eficiență. „Store at StockX” le permite vânzătorilor să obțină un profit mai mare prin eliminarea taxelor de transport și de cumpărare asociate în mod normal cu tranzacțiile de pe platformă. Deoarece cumpărătorii nu mai au nevoie ca articolele să le fie expediate atunci când folosesc noua opțiune, taxele sunt eliminate, ceea ce duce la marje mai bune pentru produsele cu diferențe mici de preț.

Compania anticipează că acest lucru le va permite clienților să reacționeze rapid la tendințe și la fluctuațiile de preț. Si, sa fim seriosi, serviciul elimină așteptarea de o săptămână care vine la pachet cu verificarea și timpul de tranzit.

Probabil cel mai mare avantaj, atât pentru vânzătorii consacrați, cât și pentru cei aspiranți, este că „Store at StockX” nu le cere utilizatorilor să aibă propriul spațiu de depozitare. V-ați gândit vreodată cât spațiu pot ocupa zeci sau sute de cutii de adidași?

O ușă deschisă pentru noii vânzători

StockX speră că această facilitate va încuraja mai mulți vânzători să intre în joc, în special pe cei care au fost reticenți până acum din cauza taxelor de tranzacție și a logisticii complicate. Iar viziunea companiei este clară, așa cum o explică și directorul executiv.

„Prin eliminarea nevoii de a muta fizic produsele, Store at StockX marchează o evoluție în modul în care oamenii interacționează cu piața noastră,” a declarat Greg Schwartz, directorul executiv al StockX. „Deblochează noi oportunități pentru utilizatorii care cumpără deja cu intenția de a revinde, reducând în același timp barierele pentru cei descurajați anterior de costurile de transport și alte taxe. În același timp, elimină povara manipulării și stocării inventarului, două dintre cele mai mari provocări în resale-ul de astăzi.”

Disponibilitate și planuri de viitor

Noul serviciu este disponibil de acum pentru utilizatorii „StockX Pro Buyers”.

Numai că, pentru moment, opțiunea poate fi selectată doar pentru achizițiile de tip „Buy Now” (cumpără acum). Dar există deja planuri de a adăuga și posibilitatea de a licita pentru produse în viitorul apropiat.