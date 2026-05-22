Actrița Chase Infiniti a reușit să împartă internetul în două tabere la cel mai recent eveniment de modă din New York. Tânăra vedetă a apărut la prezentarea colecției Louis Vuitton Cruise 2027 într-o ținută atipică, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară.

Gândește-te la momentul acela când ieși din casă cu o combinație vestimentară curajoasă și te întrebi dacă ai exagerat. Fix prin asta trec și vedetele. Dincolo de strălucirea brandurilor de lux, dezbaterea din jurul acestei ținute ne arată că stilul personal este, până la urmă, un joc al asumării. Nu toată lumea va înțelege viziunea ta, iar asta e perfect în regulă.

O alegere vestimentara curajoasa

Chase nu este doar un simplu invitat la aceste evenimente. În decembrie 2025, ea a fost numită ambasadoare a casei Louis Vuitton. Directorul artistic Nicolas Ghesquière a ales-o personal, lăudând tocmai „autenticitatea” ei. De atunci, actrița a purtat constant creațiile brandului, obișnuindu-ne cu apariții impecabile.

Dar ce a stârnit atâta agitație. La showul din New York, unde s-a alăturat unor nume precum Zendaya, Anne Hathaway și Emma Stone, Chase a purtat un top tricotat scurt, cu imprimeu în carouri și nuanțe de verde pământiu și maro. Partea din spate era mai lungă, amintind de un frac, iar piesa avea aplicate petice artistice capricioase, inclusiv motive cu miei. o combinație destul de neașteptată.

A asortat totul cu o fustă mini albă cu pliuri, cu talie înaltă, și cizme din piele verde măsliniu cu detalii maro.

Și aici a intervenit Theblast, care a relatat recent cum s-au împărțit părerile în mediul online în legătură cu acest look hibrid.

Unii au fost de-a dreptul fascinați.

„Uitați-vă la felul în care este atât de drăguță și s-xy în același timp.” – Admirator, Twitter

Altcineva a punctat clar:

„Împletiturile cu jacheta pufoasă în carouri este un look atât de imaculat, a rupt.” – Fan, Twitter

Numai că nu toți au fost pe aceeași lungime de undă. Câțiva au numit ținuta „prima ei ratare”, în timp ce alții au sugerat că topul părea „foarte inconfortabil”.

Alte aparitii care au atras atentia

Dincolo de acest moment controversat, actrița a avut câteva apariții absolut superbe în ultima perioadă. Cu câteva zile înainte, a fost prezentă la emisiunea „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” purtând o ținută din colecția Alaïa primăvară 2026. Imaginează-ți un top scurt din piele neagră combinat cu o fustă asimetrică roz, cu volane plisate.

„Arată super drăguț și de inspirație retro.” – Comentator, Social Media

Iar la evenimentul Disney Upfront din 2026, a optat pentru o rochie neagră simplă, cu un imprimeu floral îndrăzneț în tonuri de verde mentă moale și alb. Deși și aici un utilizator a considerat că e o ratare, un altul i-a luat imediat apărarea spunând că „la propriu, nu a dat greș niciodată”.

Până la urmă, frumusețea modei stă exact în această diversitate de opinii. Chase Infiniti își continuă turneul de promovare pentru serialul „The Testaments”, iar ochii criticilor vor rămâne ațintiți asupra ei. Ce combinații neașteptate va mai alege stilistul ei pentru următoarele apariții pe covorul roșu.