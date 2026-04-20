Lumea cinematografiei este în doliu după dispariția fulgerătoare a actorului Patrick Muldoon, cunoscut pentru rolurile din producții legendare precum „Saved by the Bell” sau „Melrose Place”. Starul a murit duminică dimineață, la doar 57 de ani. Deși oficialii nu au confirmat încă motivul exact al decesului, primele indicii conduc către ipoteza unui atac de cord masiv.

„Un spirit rock ‘n’ roll”

Vestea morții sale a declanșat un val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al prietenilor apropiați. Aceștia și-l amintesc nu doar ca pe un profesionist desăvârșit, ci mai ales ca pe un om cu o energie debordantă. Nu de puține ori, Patrick Muldoon a fost descris de cei care l-au cunoscut drept „infinit de generos”, o prezență care lumina orice platou de filmare pe care pășea.

Iar unul dintre prietenii săi a oferit o descriere emoționantă a felului în care actorul a ales să își trăiască viața. L-a portretizat ca fiind „elegant, carismatic și plin de viață”, adăugând că acesta „îmbrățișa fiecare zi cu un spirit rock ’n’ roll, trăit la intensitate maximă”.

De la idolul adolescenților la roluri complexe

Vi-l amintiți din anii ’90? Originar din California, Muldoon a captat atenția publicului încă de la începutul carierei sale, cu apariții în sitcomuri precum „Who’s The Boss”. A devenit apoi un nume cunoscut la nivel mondial datorită rolului Jeff din „Saved by the Bell”.

Pana la urma, consacrarea definitivă a venit în 1992, odată cu rolul lui Austin Reed în serialul-fenomen „Days of Our Lives”.

Legătura sa cu acest serial a fost una profundă, revenind în producție ani mai târziu. E drept că, chiar anul trecut, actorul a creat o adevărată frenezie online după ce a apărut într-un clip pe pagina de Instagram a platformei Peacock (care difuzează serialul), lăsând să se înțeleagă că s-ar putea întoarce din nou pe platourile de filmare. „Dumnezeule, sunt în Salem! E bine să mă întorc”, spunea el atunci cu entuziasm, fluturând mâna camerelor de filmat în timp ce se plimba prin culise.

O moștenire ce se întinde pe patru decenii

Si dincolo de televiziune, Patrick Muldoon a lăsat o amprentă puternică în cinematografie. Publicul și-l va aminti cu siguranță de prestația sa din filmul cult „Starship Troopers”, unde a jucat alături de Denise Richards, sau de rolurile din „Stigmata” și „The Comeback Trail”.

Cariera sa nu s-a oprit nicio secundă.

Actorul a fost activ până în prezent, dispariția sa lăsând un gol imens în industria de divertisment. Ultimul său credit cinematografic rămâne rolul lui Thomas Bennett în filmul „Murder at Hollow Creek”, lansat chiar în 2024.