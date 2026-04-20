Lumea cinematografiei este în stare de șoc după vestea dispariției fulgerătoare a actorului Patrick Muldoon. Starul, care a marcat generații întregi prin rolurile sale din producții legendare precum „Saved by the Bell” sau „Melrose Place”, a murit duminică dimineață. Deși inima sa a încetat să mai bată la doar 57 de ani, oficialii nu au confirmat încă motivul exact al decesului, însă primele indicii conduc către ipoteza unui atac de cord masiv.

„Un spirit rock ‘n’ roll”

Vestea morții sale a declanșat un val de emoție în rândul colegilor de breaslă și al prietenilor apropiați. Aceștia și-au amintit de el nu doar ca de un profesionist desăvârșit, ci mai ales ca de un om cu o energie debordantă. Cei care l-au cunoscut l-au descris pe Patrick Muldoon drept „infinit de generos”, o prezență care lumina orice platou de filmare pe care pășea.

Unul dintre prietenii săi a oferit o descriere emoționantă a felului în care actorul a ales să își trăiască viața până în ultima clipă. Muldoon a fost portretizat ca fiind „elegant, carismatic și plin de viață”. Iar prietenul său a adăugat că acesta „îmbrățișa fiecare zi cu un spirit rock ’n’ roll, trăit la intensitate maximă”.

De la idolul adolescenților la personaj negativ

Cariera lui Patrick Muldoon a fost, fără îndoială, una marcată de versatilitate. Originar din California, el a captat atenția publicului încă de la începutul anilor ’90, când a apărut în sitcomul „Who’s The Boss”. Ulterior a devenit un nume cunoscut în întreaga lume datorită rolului Jeff din „Saved by the Bell”.

Consacrarea definitivă a venit însă în 1992, odată cu rolul lui Austin Reed în serialul fenomen „Days of Our Lives”. V-ați gândit vreodată ce înseamnă pentru un actor să revină la un personaj după ani de zile? Ei bine, revenirea sa în universul acestui serial a demonstrat legătura profundă pe care o avea cu fanii.

Chiar anul trecut, actorul a reușit să creeze o adevărată frenezie online după ce a apărut într-un clip pe pagina de Instagram a platformei Peacock. Pe bune, a lăsat să se înțeleagă că s-ar putea întoarce din nou pe platourile de filmare. „Dumnezeule, sunt în Salem! E bine să mă întorc”, spunea el atunci cu entuziasm, fluturând mâna camerelor în timp ce se plimba prin culise.

O moștenire cinematografică de patru decenii

Dar Patrick Muldoon a lăsat o amprentă puternică și în cinematografie. Publicul își va aminti cu siguranță de prestația sa din filmul cult „Starship Troopers”, unde a jucat alături de Denise Richards, sau de rolurile din „Stigmata” și „The Comeback Trail”. Cariera sa (care se întinde pe mai bine de trei decenii) nu s-a oprit nicio secundă.

Actorul a fost activ până în ultima clipă.

Ultimul său credit cinematografic rămâne rolul lui Thomas Bennett în filmul „Murder at Hollow Creek”. Pelicula a fost lansată chiar în 2024.