Telefonul ajunge iar pe masă la cină. Discuția nu mai pornește de la cronometru, ci de la ce face copilul acolo. Academia Americană de Pediatrie a schimbat exact această logică în ianuarie 2026. A renunțat la vechiul cadru bazat pe limite orare stricte și a mutat accentul pe calitatea conținutului și pe contextul din familie.

Consecința imediată pentru părinți este simplă. La copiii de vârstă școlară și la adolescenți, regula generală de maximum două ore pe zi pentru „divertisment”, recomandată în 2013 și 2016 pentru grupa 5-18 ani, nu mai este centrul discuției. Noile ghiduri cer o evaluare mai nuanțată. Aceasta ia în calcul personalitatea copilului, tipul de conținut și obiceiurile digitale ale familiei.

Aici se schimbă și rolul tău în casă. El poate simți că o interdicție fermă ține lucrurile sub control. Ea poate vedea mai repede că o regulă prea rigidă se transformă zilnic în ceartă. Noile recomandări merg spre o cale de mijloc. Devii mai puțin paznic al minutelor și mai mult ghid pentru viața online a copilului.

Miza nu e mică. O abordare prea permisivă poate lăsa loc izolării, anxietății sau unor obiceiuri digitale care scapă de sub control. Pe de altă parte, una prea restrictivă poate rata tocmai competențe digitale esențiale. Poate afecta și felul în care copilul se raportează la propria autonomie și la grupul lui.

Statele iau măsuri, iar cercetarea se nuanțează

Dezbaterea nu e nouă. De la televizor la smartphone, părinții au tot căutat echilibrul dintre beneficii și riscuri. Acestea variază de la sedentarism și probleme de somn până la cyberbullying. Noile ghiduri vin într-un moment în care mai multe state merg în direcția opusă. Australia a interzis rețelele sociale pentru tinerii sub 16 ani în decembrie 2025. Danemarca, Franța și Marea Britanie au anunțat restricții similare pentru 2026. În SUA, peste 30 de state au restricționat telefoanele mobile în școli până la jumătatea anului 2026.

Analiza cercetărilor actuale arată și altceva. Participarea tinerilor la activități digitale variate, de la navigare pe internet și jocuri online până la interacțiuni pe rețelele sociale, a fost asociată pozitiv cu conexiunea socială, explorarea identității, participarea civică și învățarea. Potrivit Medicalxpress, tocmai această imagine mai largă a contat în retragerea recomandărilor vechi de un deceniu.

Autorul unui articol de pe The Conversation, cercetător în utilizarea media digitale de către adolescenți, rezumă direct diferența dintre panică și dovezi.

„Interpretarea mea asupra cercetărilor tot mai numeroase din diverse discipline pe această temă este că narațiunea populară care dă vina pe ecrane și smartphone-uri pentru o criză de sănătate mintală la adolescenți depășește cu mult dovezile actuale.”

Același cercetător avertizează și asupra efectului invers, atunci când regula devine prea apăsătoare.

„În opinia mea, adoptarea unor limite de timp și restricții stricte ar putea prezenta riscuri pentru bunăstarea, autonomia și dezvoltarea copiilor, de exemplu, prin afectarea stimei de sine a adolescenților.”

Există însă două vârste la care ghidul rămâne clar. Copiilor sub 18 luni li se recomandă evitarea ecranelor. Pentru copiii între 2 și 5 ani, utilizarea recreativă rămâne limitată la aproximativ o oră pe zi, cu accent pe conținut educațional de înaltă calitate. Față de copiii mai mari, unde dispare limita fixă pentru toți, la această grupă există încă un reper orar explicit.

De unde începi când regula veche nu mai funcționează

Punctul de plecare rămâne destul de clar pentru un copil mic: fără ecrane sub 18 luni și aproximativ o oră pe zi între 2 și 5 ani, cu grijă la conținutul educațional. Pentru un școlar sau un adolescent, întrebarea utilă nu mai este doar cât stă, ci ce face online și cum se leagă asta de restul vieții lui. Dacă vrei să afli mai multe despre cum copiii de 10 ani își mută prieteniile pe telefon, poți citi aici.

Aici merită privite împreună trei lucruri: personalitatea copilului, tipul de conținut și obiceiurile digitale ale familiei. Nu arată la fel un copil care intră online pentru învățare sau conexiune socială și unul care ajunge să își mute acolo toată viața. Nici casa nu arată la fel când adulții negociază prezența ecranelor sau când cer copilului o regulă pe care ei nu o respectă.

Noua abordare nu cere relaxare totală. Cere dialog. Asta poate transforma conflictul clasic legat de telefon într-o conversație mai folositoare despre viața online, despre ce îl ajută pe copil și ce îl încarcă.

Schimbarea concretă, de mâine, este că pentru copilul de vârstă școlară sau adolescent regula bună nu mai pornește automat de la maximum două ore. Ea pornește de la o discuție mai atentă despre conținut, context și obiceiuri. Pentru cei sub 5 ani, reperele rămân aceleași.