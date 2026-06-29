Un studiu recent realizat în România și Republica Moldova, cu peste 5.000 de adolescenți, părinți și profesori participanți, arată un obicei considerat banal de multe familii, dar cu implicații serioase: 90% dintre adolescenți adorm cu telefonul în mână. Miza nu este doar disciplina sau regulile casei, ci sănătatea și starea lor de bine.

Așadar, aproape toți adolescenții incluși în cercetare, nouă din zece, adorm cu telefonul. Ceea ce schimbă perspectiva părinților este că aceștia nu cunosc amploarea reală a obiceiului. Când problema este subestimată, reacția apare târziu sau se limitează la clasicul „lasă telefonul și culcă-te”.

Adormitul cu telefonul afectează rutina de somn

Dacă aveți acasă un adolescent, această informație contează mai mult decât pare. Adormitul cu telefonul în mână nu înseamnă doar câteva minute în plus pe ecran, ci o rutină repetată seară de seară. Efectul asupra stării de bine apare exact aici: somnul nu mai începe firesc, ci având telefonul ca ultim obiect atins înainte de a adormi.

Studiul asociază acest obicei cu implicații serioase pentru sănătatea și starea de bine a adolescenților. Deși nu sunt oferite detalii medicale punctuale despre tipul problemelor, mesajul este suficient de clar pentru a schimba felul în care priviți situația: nu este un moft al generației, ci un comportament care merită observat și corectat la timp.

Recunoaștem cu toții că seara este momentul în care regulile se negociază cel mai greu. După școală, teme, prieteni și notificări, telefonul ajunge să fie ultimul lucru din zi. Când aceasta devine normalitate, părintele poate avea impresia că „așa fac toți”. Datele publicate arată că fenomenul este, într-adevăr, foarte răspândit. Dar răspândit nu înseamnă inofensiv.

Părinții subestimează frecvența obiceiului

Una dintre cele mai sensibile concluzii ale cercetării este că părinții nu sunt conștienți de magnitudinea problemei. Acest aspect schimbă mult lucrurile în practică. Dacă adultul din casă crede că adolescentul stă „puțin” pe telefon înainte de somn, discuția pornește dintr-un punct greșit.

Aici apare blocajul observat în multe familii: părintele crede că știe, adolescentul simte că este controlat, iar seara se încheie cu o mică ceartă și cu același ecran aprins. Studiul nu oferă procente despre cât de bine cred părinții că monitorizează timpul petrecut pe telefon înainte de culcare, nici diferențe între cele două țări, dar subliniază această ruptură de percepție.

Conform Antena3, la cercetare au participat adolescenți, părinți și profesori, ceea ce demonstrează că problema nu este percepută doar în interiorul familiei. Când un studiu include trei perspective, semnalul devine mai greu de ignorat: obiceiul este suficient de răspândit pentru a fi remarcat în mai multe aspecte ale vieții adolescentului.

Soluții concrete pentru a muta telefonul din pat

Pentru o cititoare Lyla, întrebarea utilă nu este doar „cât de grav este?”, ci „ce fac de mâine seară?”. Deoarece studiul nu vine cu un set public de recomandări detaliate ale specialiștilor implicați, partea practică trebuie să rămână una simplă și realistă: mutarea telefonului din pat este primul pas care schimbă rutina de seară.

Nu este necesar să transformați casa într-o tabără anti-tehnologie. Dar puteți începe cu reguli clare și ușor de respectat. De exemplu, telefonul nu mai rămâne în mână până la somn, ci se lasă într-un loc stabilit înainte de culcare (în living, pe birou, pe un raft; important este să nu fie în pat). Regula funcționează mai bine când este previzibilă, nu când apare doar după o ceartă.

Și tonul contează. Dacă discuția pornește cu reproș, adolescentul își va apăra telefonul, nu somnul. Dacă pornește de la ideea că obiceiul îi poate afecta starea de bine, șansele să accepte o schimbare cresc. Uneori ajută mai mult o propoziție simplă, repetată calm, decât o negociere lungă la ora 23.00.

Pentru părinți există un test sincer: dacă nu știți exact cum se încheie serile în camera copilului, probabil merită să priviți mai atent rutina, nu doar durata totală a timpului petrecut pe ecran. Studiul vorbește despre adormitul cu telefonul în mână, adică despre ultimul moment al zilei. Acolo se manifestă, de fapt, obiceiul.

Ce știm despre studiu și direcții viitoare

Cercetarea a fost efectuată recent în România și Republica Moldova și a inclus peste 5.000 de adolescenți, părinți și profesori. Știm procentul-cheie, 90%, și știm că părinții nu înțeleg pe deplin cât de mare este problema. Nu sunt oferite public, în informațiile disponibile până acum, vârstele exacte ale adolescenților, metodologia folosită, diferențele dintre țări sau explicații despre motivele pentru care ajung să adoarmă astfel.

Chiar și fără aceste detalii, mesajul practic rămâne foarte clar pentru orice familie: dacă telefonul ajunge în pat seară de seară, problema există deja, chiar dacă pare minoră. Primul lucru care merită schimbat nu este adolescentul „dintr-odată”, ci rutina de seară. Iar cel mai concret punct de plecare rămâne acesta: telefonul nu mai doarme în pat.