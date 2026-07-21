Dacă te obosește presiunea transformărilor rapide, povestea lui Matt Damon (55 de ani) merge în direcția opusă: actorul a lucrat 5 luni cu antrenorul Gabe Stump, DPT, pentru rolul din „The Odyssey”, cu un obiectiv clar, să piardă 10 livre de grăsime, adică aproximativ 4,5 kilograme, și să păstreze masa musculară.

Față de punctul de plecare de 180 de livre, adică 81,6 kilograme, ținta finală a fost 165 de livre, adică 74,8 kilograme. Programul nu s-a bazat pe o formulă spectaculoasă, ci pe antrenament de forță clasic, cu supraîncărcare progresivă, repetat consecvent.

Gabe Stump, DPT, a explicat că imaginea dorită pentru personaj nu era cea a unui luptător hiper-musculat. Antrenorul a descris ce căutau pentru rol.

„[Odiseu] nu este acest super-soldat musculos – este mai degrabă un tactician. Are barba asta căruntă și arată foarte suplu. Se vede că este încă puternic. Are o definiție bună peste tot, dar nu e masiv.”

Obiectivul a fost unul realist și specific: nu „mai slab” la modul vag, ci mai puțină grăsime, păstrând mușchiul deja construit.

Programul a inclus antrenament de forță clasic

Planul creat pentru Matt Damon a avut 4-5 sesiuni pe săptămână, împărțite între partea superioară și partea inferioară a corpului, în format upper/lower split. Volumul de lucru a fost de 8-10 seturi pe grupă musculară pe săptămână, iar pieptul a primit atenție specială prin prese la bancă orizontală și înclinată, plus flotări la cabluri.

Acest program nu a necesitat aparate sofisticate. Gabe Stump, DPT, a spus chiar că spațiul în care se antrena actorul nu era deloc impresionant.

„Ai fi șocat cât de amărâtă este [sala de sport de acasă a lui Damon].”

Diferența nu a stat în decor, ci în reguli repetate: consecvență, supraîncărcare progresivă, odihnă adecvată, formă corectă și un deficit caloric pentru arderea grăsimii. Principiile de bază ale fitnessului rămân valabile. Un experiment de 30 de zile ar putea fi un bun punct de plecare pentru a-ți schimba relația cu sportul, chiar și fără sală.

Dieta e crucială, antrenamentul nu compensează o alimentație proastă

Deși detaliile concrete despre dietă nu sunt cunoscute, cea mai clară idee din experiența relatată de Vogue este legată de raportul dintre farfurie și antrenament.

Jurnalistul Vogue, care a testat o rutină asemănătoare bazată pe forță, a rezumat fără ocolișuri partea pe care mulți încearcă să o negocieze, potrivit Vogue.

„Nu poți compensa o dietă proastă prin antrenament.”

În testul făcut de jurnalist, efectele vizibile, mai ales la brațe și piept, au apărut în una sau două săptămâni. Dar aceste rezultate timpurii nu se compară cu transformarea obținută printr-un program ținut 5 luni, cu un obiectiv clar de compoziție corporală și cu muncă repetată.

Jurnalistul a formulat poate cel mai onest lucru din toată povestea, tăind din presiunea perfecțiunii instantanee:

„Acel adevăr rece și dur este că oamenii cu mușchi tonifiați nu au ajuns așa din întâmplare. De obicei, te uiți la rezultatul anilor de muncă plictisitoare, zi de zi.”

Dacă vrei să schimbi felul în care arată corpul tău, poate ajută mai mult să urmărești consecvența decât să cauți programul perfect. Iar când apar întrebări despre dietă, kilograme sau ritmul în care slăbești, medicul sau un specialist în nutriție rămân cei mai buni oameni de întrebat. Pentru un start bun, poți consulta și top 7 obiceiuri matinale pentru o zi plină de energie, care pot contribui la o stare generală de bine.