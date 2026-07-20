Familia actriței Dana Tapalagă a suferit o pierdere grea: artista cunoscută publicului din filmul „După dealuri” a murit. Anunțul a fost făcut de fiica ei, pe Facebook.

„Mama a plecat. Vă mulțumim din suflet pentru ajutorul pentru tot ajutorul în această perioadă”, a scris fiica actriței, mesaj care a confirmat decesul.

Dana Tapalagă avea 57 de ani. Aceeași sursă menționează însă și data de naștere 21 decembrie 1968, ceea ce ar plasa vârsta la 55 de ani. În ultimele zile din viață, o comunitate s-a mobilizat în jurul ei și a încercat să o ajute concret, inclusiv financiar.

În ultima săptămână a vieții actriței, a fost organizată o campanie de strângere de fonduri pe platforma Galantom, iar suma adunată a fost de 17.400 de lei. Din acești bani, 17.100 de lei au fost transferați în contul actriței pe 14 iulie, înainte ca donațiile să se încheie, semn că nevoia era urgentă.

Sprijin financiar în ultimele zile

Alina Botezatu, organizatoarea campaniei umanitare, a explicat cum s-au făcut transferurile și cât de critică era situația. Cum relatează Observatornews, plățile au fost justificate prin facturi medicale primite de la fiul actriței.

„Doamna Dana Tapalagă a plecat la Dumnezeu. E vestea care mi-a amuțit dimineața și sufletul. Am închis campania de fundraising de pe Galantom, suma rezultată din donațiile voastre este de 17.400 lei. În data de 14 iulie am transferat în avans, suma de 17.100 lei în contul dânsei. Situația era critică și nevoia financiară mare. Sâmbătă am mai făcut un transfer, sponsorizare pentru dânsa de la două societăți comerciale. Am primit de la fiul dânsei facturi medicale care justifică transferurile. Vă mulțumim pentru că ați însoțit-o cu gândul și sprijin financiar în ultima săptămână din viață!”

Suma venită din sponsorizările celor două societăți comerciale nu este precizată, dar mesajul arată limpede că, pe lângă suferință, familiile se confruntă și cu o presiune financiară reală.

Cariera în teatru și film

Dana Tapalagă a absolvit Academia de Artă Teatrală și Cinematografică din București în 1994. Publicul larg o asociază mai ales cu rolul din „După dealuri”, filmul lansat în 2012 de Cristian Mungiu.

Actrița a jucat și pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. Odată cu dispariția unui artist, publicul resimte imediat munca, repetițiile și aparițiile care nu ajung mereu în prim-plan, nu doar filmele cunoscute.

Deocamdată, cel mai concret rezultat al acestui val de sprijin este închiderea campaniei de pe Galantom și transferurile deja făcute, inclusiv cel din 14 iulie și cel anunțat ulterior, sâmbătă, din sponsorizări.