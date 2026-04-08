După o pauză uriașă de patru ani, fanii serialului Euphoria au primit vestea pe care, poate, nu și-o doreau. Actrița principală, Zendaya, și creatorul show-ului, Sam Levinson, au confirmat practic că sezonul 3, care stă să apară, va fi și ultimul. Așteptarea a fost lungă, iar acum pare că se apropie de o încheiere definitivă.

Zendaya pune capăt speculațiilor

Prezentă în emisiunea The Drew Barrymore Show, Zendaya, care a câștigat două premii Primetime Emmy pentru rolul lui Rue Bennett, a fost întrebată direct dacă sezonul 3 reprezintă finalul. Răspunsul ei a lăsat puțin loc de interpretare.

„Cred că da, așa e”, a spus actrița. Apoi a completat, adăugând că „acea încheiere se apropie”.

lucrurile par destul de clare ei.

Viziunea creatorului Sam Levinson

Iar creatorul Sam Levinson pare să fie pe aceeași lungime de undă. La premiera serialului de la Hollywood, acesta a declarat pentru Variety că a scris întotdeauna serialul „ca și cum ar fi ultimul” și a confirmat că nu are „niciun plan” de a continua povestea dincolo de acest punct.

Levinson a fost tranșant în privința obiectivului său pentru acest sezon. „Vreau să termin asta cât de puternic pot. Încă montez episoadele șapte și opt. Pun la punct ultimele detalii. Vreau doar să livrez un nenorocit de slam dunk de sezon.”

Un sezon 3 cu multe obstacole

Reuniunea distribuției pe covorul roșu din Los Angeles a avut loc la patru ani după încheierea sezonului doi, în 2022. Dar de ce a durat atât de mult? Până la urmă, motivele sunt multiple. Producția a fost afectată de mai multe amânări, de la grevele de la Hollywood la presupuse diferențe de viziune creativă între Levinson și Zendaya.

Toate aceste întârzieri au alimentat și mai mult speculațiile fanilor.

Când și unde vedem noile episoade

Cert e că așteptarea se apropie de final. Noul sezon va fi lansat oficial duminică, 12 aprilie 2026.

Episoadele vor fi disponibile pe platforma Max (fostul HBO Max), dar și pe Sky Atlantic și NOW TV, începând cu ora 9 pm ET, ceea ce înseamnă ora 2 dimineața, ora României.