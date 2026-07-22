La fiecare femeie diagnosticată cu cancer de col uterin, alte 25 primesc diagnosticul de cancer de sân, potrivit Societății Americane de Cancer. Tocmai raritatea acestui tip de cancer îl poate face ușor de scos din minte, deși semnele lui pot fi atât de discrete încât ajung să fie observate abia când boala este mai avansată.

Sângerările anormale sunt printre cele mai importante semnale de urmărit: între menstruații, după contact sexual sau după menopauză. În aceeași categorie intră și secrețiile vaginale apoase, cu miros neplăcut, durerile în timpul actului sexual, durerile lombare și pelvine care persistă, pierderea poftei de mâncare ori scăderea inexplicabilă în greutate, oboseala extremă și durerile sau umflăturile la nivelul picioarelor, adică limfedemul.

Miza, pentru tine, e simplă și deloc mică: aceste semne pot avea și cauze benigne, dar dacă rămân constante, merită un consult. Asta poate grăbi diagnosticul și, implicit, șansa unui tratament început la timp.

Lauren Streicher, M.D., profesor clinic de obstetrică și ginecologie la Feinberg School of Medicine a Universității Northwestern și director medical al Northwestern Medicine Center for Sexual Medicine and Menopause, explică de ce simptomele pot apărea târziu.

„Cancerul de col uterin este un cancer cu evoluție lentă, așa că în momentul în care cineva prezintă simptome, acesta este de obicei mai avansat.” -35% Loțiune după expunerea la soare Sensitive Relief, 200 ml, Eucerin Cumpără acum

Asta înseamnă că testele Papanicolau regulate rămân esențiale, chiar dacă nu există niciun disconfort evident. Iar când apare un simptom care se repetă sau nu trece, nu prea e momentul pentru amânări.

Kecia Gaither, M.D., medic obstetrician-ginecolog și director al serviciilor perinatale și medicinei materno-fetale la NYC Health+ Hospitals/Lincoln din New York City, spune clar care sunt semnele ce cer atenție.

„Simptomele cancerului de col uterin sunt vagi și pot însemna multe lucruri, dar sângerarea între menstruații, sângerarea după actul sexual sau după menopauză pot fi toate semne ale cancerului de col uterin.”

Potrivit Prevention, tocmai partea asta încurcă multe femei: simptomele nu sunt spectaculoase, ci ușor de confundat cu probleme frecvente. De aceea, ideea utilă nu este să te sperii la primul semn, ci să fii atentă la ce persistă.

Există și un detaliu care merită ținut minte când vine vorba de scăderea în greutate. Un studiu din 2024, publicat în JAMA, a asociat pierderea neintenționată în greutate cu un risc mult mai mare de diagnosticare a cancerului în anul următor.

În același timp, infecțiile cu HPV cauzează aproape toate cazurile de cancer de col uterin. CDC recomandă vaccinarea anti-HPV pentru toți copiii în jurul vârstei de 11-12 ani și pentru tinerii adulți până la 26 de ani.

Un risc mai mare apare și la femeile care trăiesc cu HIV. O cercetare publicată în The Lancet arată un risc de șase ori mai mare de a dezvolta cancer de col uterin, pe fondul unui sistem imunitar compromis.

Simptomele cancerului de col uterin: când să acționezi

Dacă observi sângerări între menstruații, după sex sau după menopauză, nu le trece direct la „poate e doar o dereglare”. La fel și dacă ai durere în timpul actului sexual, dureri pelvine sau lombare care revin, secreții apoase cu miros neplăcut ori o oboseală care nu se explică ușor.

Lauren Streicher, M.D., revine cu nuanța importantă, cea care te ajută să nu intri în panică, dar nici să nu ignori un semn repetat.

„Durerea sau sângerarea în timpul sexului pot însemna și multe lucruri non-serioase. Pot însemna inflamația colului uterin, o infecție vaginală sau un polip cervical, toate acestea sunt cauze non-serioase, de aceea mantra generală este că, dacă ceva nu pare în regulă și este constant, trebuie verificat.”

Pe scurt, regula practică este persistența. Un episod izolat poate avea multe explicații. Un simptom care continuă sau revine cere o discuție cu medicul și nu ar trebui amânat până „când ai timp”.

Rolul controalelor și vaccinării anti-HPV

Ce urmează concret este destul de clar: controalele regulate, inclusiv testul Papanicolau, și atenția la simptomele care persistă rămân pașii esențiali, iar vaccinarea anti-HPV este recomandată de CDC în jurul vârstei de 11-12 ani și pentru tinerii adulți până la 26 de ani.