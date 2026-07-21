Durerile severe, repetate, nu ar trebui puse automat pe seama vârstei sau a unei afecțiuni cunoscute. Venus Williams, fostă lideră mondială în tenis, a povestit public că ani la rând a trăit cu fibroame uterine nediagnosticate, pe care le-a confundat cu simptomele sindromului Sjögren.

Fibroamele cât o portocală și suferința de ani de zile

Consecința a fost dură. Fibroamele au ajuns la dimensiunea unei portocale, iar durerile erau uneori atât de puternice încât sportiva voma sau nu se putea ridica de la sol. Povestea ei contează fiindcă vorbește despre o problemă frecventă: specialiștii citați de sursă spun că până la 80% dintre femei pot dezvolta fibroame uterine de-a lungul vieții.

Un episod a rămas foarte clar. Înainte de finala de dublu feminin de la Wimbledon din 2016, Venus Williams a stat întinsă pe podeaua vestiarului din cauza durerii. Sora ei, Serena Williams, a chemat medicul. După îngrijiri, Venus a intrat totuși pe teren și a câștigat trofeul.

„Zăceam pe podeaua vestiarului înainte de Wimbledon”

Diagnosticul corect a întârziat ani de zile. Un medic i-a spus că simptomele ar fi normale pentru vârsta ei. Altul i-a recomandat direct histerectomia, adică îndepărtarea uterului. Aici e partea care poate conta mult pentru orice femeie aflată într-o situație asemănătoare: Venus a refuzat această variantă ca să își păstreze opțiunea de a deveni mamă.

A ales în schimb o miomectomie, intervenția prin care sunt îndepărtate fibroamele. Operația a avut loc anul trecut și, potrivit CSID, i-a schimbat viața.

Când simptomele sunt minimizate, la ce să fiți atentă

Povestea lui Venus Williams arată ceva foarte concret: când durerea devine severă, revine și vă blochează viața normală, o explicație grăbită nu ar trebui să închidă discuția. În cazul ei, ani întregi simptomele au fost puse fie pe vârstă, fie pe boala autoimună de care suferă deja.

Un alt aspect util ține de tipul de decizie propus. Histerectomia nu a fost singura opțiune. Specialiștii citați de sursă spun clar că există mai multe variante de tratament pentru fibroamele uterine, dincolo de îndepărtarea uterului. De aceea, dezvăluirea făcută acum vine și ca un îndemn la o a doua opinie medicală, mai ales când recomandarea este una radicală și atinge fertilitatea.

Nu e un detaliu minor. Pentru multe femei, diferența dintre o procedură care conservă uterul și una care îl îndepărtează schimbă planurile legate de maternitate și felul în care simt controlul asupra propriului corp.

Venus Williams a ales să vorbească public despre această experiență pentru a marca Luna de Conștientizare a Fibroamelor Uterine și pentru a încuraja alte femei să ceară o a doua opinie medicală.