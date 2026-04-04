La doar 26 de ani, Charlotte Rutherford a primit un diagnostic care i-a schimbat viața: cancer de colon. O tumoare atât de agresivă încât i-a blocat colonul, provocându-i dureri chinuitoare și incapacitatea de a mânca. Experiența a făcut-o să înțeleagă „cât de fragilă este viața” și a determinat-o să pornească o misiune de conștientizare a faptului că „acest lucru li se poate întâmpla și tinerilor”.

La 48 de ore de moarte

Acum în vârstă de 32 de ani, Charlotte locuia în Australia în 2020 când a fost dusă de urgență la spital. Suferea de dureri abdominale severe, vărsături persistente și o pierdere totală a poftei de mâncare. De aproximativ 18 luni, ea se confruntase cu simptome intermitente, dar abia când starea ei a atins un „stadiu de urgență”, o tomografie computerizată a descoperit cancer de colon în stadiul 3B. Tumoarea agresivă nu doar că îi obstrucționase colonul, dar se extinsese și la ganglionii limfatici.

Amintindu-și acea perioadă terifiantă, Charlotte a povestit pentru PA Real Life: „Mi s-a spus că atunci când am ajuns la spital prima dată, în 2020, eram poate la 48 de ore distanță ca inima mea pur și simplu să cedeze”. Confruntarea cu moartea i-a oferit o lecție profundă. „Realizezi că, pe bune, lucrurile se pot schimba atât de repede – așa că nu te mai stresa pentru lucruri mărunte – trăiește-ți viața așa cum vrei tu să o trăiești.”

„Credeam că o să mor în spital”

Simptomele ei, prezente intermitent de un an și jumătate, au escaladat într-o criză constantă în decembrie 2020. Nu mai putea mânca, avea episoade de vomă de trei ore după mese și a suferit o pierdere „cu adevărat dramatică în greutate”. La spital, medicii au văzut tomografia și au întrebat-o imediat despre istoricul familial de cancer de colon.

„Am spus: «Nu am cancer, nu-i așa?»”, a povestit ea, la care echipa medicală a răspuns: „«Nu știm încă, dar vom afla»”. Pe 11 decembrie 2020, la 24 de ore de la internare, Charlotte era deja în operație. Iar diagnosticul a venit șase zile mai târziu, pe 17 decembrie: cancer de colon avansat, pe care medicii estimau că se dezvoltase de trei până la cinci ani. „Nu am avut timp să gândesc”, a declarat ea. „Eram în Australia, era în timpul Covid, așa că eram singură în spital. Sincer, din cauza stării de rău pe care o simțeam… pur și simplu am crezut că voi muri în spital.”

Deși tumoarea primară și ganglionii afectați au fost îndepărtați chirurgical, au fost necesare 12 săptămâni de chimioterapie preventivă. Pe 6 aprilie 2021, Charlotte a primit vestea că este în remisie.

Recidiva șocantă la 29 de ani

Reîntoarsă în Marea Britanie, Charlotte a continuat cu scanări și analize de sânge la fiecare șase luni. Până în 2023, la 29 de ani, nu existase niciun semn de recidivă. S-a dus la controlul de rutină din februarie 2023 neobișnuit de calmă; „mă simțeam atât de în formă și de sănătoasă, a fost probabil scanarea la care m-am dus cu cea mai mică anxietate”.

Dar, la doar nouă zile distanță, un telefon de la spital i-a spulberat liniștea. „Au spus: «Chirurgul dumneavoastră ar dori să vă vadă săptămâna viitoare»… M-am gândit, nu am mai fost chemată niciodată, deci nu poate fi o veste bună”, și-a amintit ea. Vestea a fost devastatoare: cancerul revenise, de data aceasta la plămân, ducând la un diagnostic de stadiul 4.

A urmat o decizie cumplit de grea.

„Am vorbit despre opțiunile de tratament și, în mod normal, NHS-ul spune că oricine a avut o recidivă trebuie să facă o altă rundă de chimioterapie. Dar aveam 29 de ani, iar fertilitatea era un factor foarte important”, a explicat Charlotte. „Practic, a trebuit să cântăresc dacă însemna mai mult pentru mine să nu fac chimioterapie și să-mi protejez fertilitatea, sau să fac chimioterapie și să reduc șansa ca boala să revină.” A ales operația laparoscopică, iar în august 2023, era din nou în remisie.

„Ești prea tânăr pentru cancer de colon”

Lupta cu cancerul de două ori înainte de 30 de ani a lăsat urme emoționale adânci. V-ați gândit vreodată cum e să treci prin așa ceva? „Pentru că eram atât de tânără, ești înconjurată de o grupă de vârstă în care oamenii progresează în alte domenii ale vieții lor, cum ar fi cumpărarea de case și munca”, a reflectat ea. „Te simți atât de în urmă față de toți ceilalți, pentru ceva ce este complet în afara controlului tău.”

Acum, Charlotte este o susținătoare vocală a conștientizării, îndemnând atât tinerii, cât și medicii să recunoască semnele de avertizare. Datele de la Bowel Cancer UK arată că peste 2.500 de persoane sub 50 de ani sunt diagnosticate cu această boală anual în Marea Britanie. „Încă nu există suficientă conștientizare că acest lucru se poate întâmpla tinerilor”, a afirmat ea. „Cred că este important să creștem gradul de conștientizare a simptomelor și să ne asigurăm că oamenii au încrederea să se verifice dacă ceva nu se simte în regulă… Să nu avem acel gând imediat: «Ești prea tânăr pentru a avea cancer de colon».”

În această lună de conștientizare a cancerului de colon, Bowel Cancer UK și Takeda UK promovează campania Stage4You (o inițiativă dezvoltată și finanțată de Takeda UK), care încurajează „persoanele care trăiesc cu cancer de colon în stadiul 4 să-și ia o zi de auto-conștientizare și să-și dea permisiunea de a face un pas înapoi atunci când conținutul despre boală devine copleșitor”. Pentru Charlotte, campania oferă un sprijin esențial, deoarece „recunoaște povara mentală prin care trecem”.

Reflectând asupra călătoriei sale, ea a concluzionat: „Cred că întreaga mea perspectivă asupra vieții s-a schimbat (după cancer). Spun da la mai multe lucruri. Mă asigur că tot timpul pe care îl am este petrecut făcând lucruri pe care chiar vreau să le fac. Cred că îți arată cât de fragilă este viața.”