Covorul roșu ne amintește constant că vârsta nu este o barieră în calea unui stil îndrăzneț. De la părul albastru al lui Dame Helen Mirren la schimbările de look ale Violei Davis, inspirația este peste tot. Iar atunci când te gândești la o schimbare, cel mai bine este să ai la îndemână câteva exemple concrete pentru stilistul tău.

Sfaturile stiliștilor: ce funcționează după 50 de ani

V-ați întrebat vreodată care e lungimea ideală? Ei bine, nu există una. Totul ține de stilul personal și de preferințe. Totuși, dacă vrei un sfat de expert, Andreas Wild, stilist la Larry King, are o sugestie clară: „Părul până la claviculă, cu câteva șuvițe tunse în scări, este un look atât de flatant.” Această tunsoare este cunoscută drept „clavi-cut” (o tunsoare până la claviculă) și se potrivește multor fizionomii.

Dar ce faci dacă părul se subțiază? Wild recomandă un spray de volum la rădăcină și o tunsoare în scări pentru a adăuga corp și mișcare. Bretonul poate fi și el o soluție excelentă. „Încadrarea feței este, si, importantă. Multe dintre clientele mele care au peste 50 de ani optează pentru un breton sau șuvițe delicate în jurul feței pentru a-i îndulci trăsăturile – unele chiar au sugerat că bretonul le-a scutit de diverse intervenții estetice, oferindu-le strălucirea pe care o căutau printr-o simplă reîmprospătare a coafurii,” adaugă Wild.

Cât de des ar trebui să te tunzi? Irinel de León, stilist de vedete, spune că nu există o regulă generală. „Totul este relativ. Depinde de textura părului tău, de integritatea sa și de cât de des îl vopsești sau îl supui unor procese chimice duble.”

Tunsori scurte pline de personalitate

Pentru un look fresh, tunsorile scurte sunt o variantă excelentă. Pixie-ul creț, sau „bixie”, combină lungimea unui pixie tradițional cu mai multă textură și volum, așa cum poartă Isabelle Huppert. Iar dacă vrei ceva și mai scurt, tunsoarea argintie a lui Charlotte Rampling, cu o cărare adâncă într-o parte, adaugă definiție unui pixie șic.

Jada Pinkett-Smith duce lucrurile și mai departe cu un „buzz cut” blond platinat. Poate părea o alegere îndrăzneață, dar este o coafură stelară pentru cele care doresc ca părul subțiat să pară mai plin.

O alegere curajoasă, e drept.

Și nu trebuie să uităm de coafurile scurte aranjate. Halle Berry, de exemplu, și-a purtat buclele într-o interpretare modernă a onduleurilor din anii 1920, cu un breton dramatic peste un ochi.

Bobul reinventat și tunsorile medii

Există un bob pentru fiecare, fie el drept, creț sau tuns drept, cum vedem la Regina Hall. Pentru un finisaj neted, stilista Charlotte Mensah sugerează folosirea unui perii rotunde la uscare și a câtorva picături de ulei. „Apoi, aplică o cantitate mică de pomadă mai densă pentru definire și formă, înainte de a lăsa părul să se usuce natural. Sau folosește un difuzor pentru un plus de volum.”

Variantele sunt nenumărate. Bobul cu vârfuri întoarse subtil, popularizat de Pamela Anderson, aduce o notă feminină. În schimb, bobul „chunky”, purtat de Viola Davis cu bucle ample și cărare laterală, este definit de volum și textură. Lobul creț este o altă modalitate de a adăuga textură, în timp ce șuvițele „money pieces” nu trebuie să fie neapărat blonde. Jodie Foster își îmbrățișează firele cărunte, lăsându-le să strălucească în partea din față a tunsorii sale medii.

Eleganța părului lung și coafuri simple

Părul lung rămâne o opțiune superbă. Michelle Yeoh arată radiant cu un breton plin, în stilul Jane Birkin, și șuvițe lungi și drepte. Și bretonul cortină, ca al Carlei Bruni, aranjat cu onduleuri lejere, este o alegere care nu dă greș. Pentru a-l aranja, stilistul Chris Appleton recomandă: „Usucă bretonul departe de față, asigurându-te că părul este umed la început pentru a obține cel mai bun aspect. Bigudiurile sunt, si, o opțiune excelentă dacă vrei să adaugi un plus de elasticitate după folosirea căldurii.”

Numai că nu trebuie să ne limităm la tunsori. Coafurile simple pot face diferența. Un coc lejer la spate, precum cel al lui Lauren Hutton, este blând cu rădăcinile și potrivit pentru orice ocazie. La fel și coada de cal joasă, purtată de Vanessa Paradis. Pentru părul afro, codițele împletite sunt o variantă atemporală, iar stilista Charlotte Mensah insistă pe „menținerea scalpului și a codițelor hidratate cu un ulei lejer sau un spray special pentru codițe”.

Iar pentru un look plin de farmec, nu putem ignora buclele lejere, rebele, care au devenit semnătura lui Debbie Harry, solista Blondie. Pentru un plus de volum, Catherine Deneuve este regina blowout-ului perfect, cu o calotă tapată discret. Și pentru un plus de nonconformism, Tilda Swinton demonstrează că eleganța poate avea și o latură rebelă. Părul ei blond peroxid, pieptănat într-o parte, ascunde parțial un undercut modern și curajos.