Primăvara a sosit, iar odată cu ea și dorința de reînnoire. Pentru al treilea an consecutiv, vedetele par să prefere tunsorile din ce în ce mai scurte, bobul fiind, clar, regele neîncoronat al trendurilor, așa cum vedem la Penelope Cruz, Selena Gomez sau Gracie Abrams.

Micro Bob-ul

V-ați gândit vreodată cum arată perfecțiunea într-o tunsoare scurtă? Un exemplu excelent este Zoë Kravitz la Gala Academy Museum de anul trecut. Acest tip de bob se definește printr-o șuviță feminină întoarsă la vârf și un micro-breton rar, cu spații vizibile între șuvițe.

Bobul modern

Ideal pentru faza de creștere a părului, bobul „trăit” (sau lived-in, pe bune, așa îi zic stiliștii) se joacă ingenios cu lungimi și texturi diferite. Emma Stone, la Globurile de Aur din 2026, a purtat o variantă cu o ușoară ondulare, un stil care pare simultan neglijent, dar și foarte șlefuit.

Bobul retro

Ayo Edebiri s-a inspirat din stilurile iconice ale anilor ’50, ’60 și ’70 pentru acest bob cu vârfurile întoarse spre exterior. Iar rezultatul oferă un farmec nostalgic din plin. Este perfect pentru covorul roșu sau, hai să fim serioși, pentru orice ocazie mai specială din viața ta.

Bobul ascuns după ureche

Undeva între un bixie și un bob clasic, această variantă este puțin mai lungă. Părul este aranjat după urechi, având o curbură subtilă la vârfuri. Actrița Jessie Buckley l-a purtat la Premiile SAG Actor din 2026, demonstrând că simplitatea poate fi extrem de elegantă.

Bobul cu codițe afro

O opțiune genială pentru părul cu textură afro.

Bobul cu codițe împletite (cornrow) poate fi lejer și fluid sau, dimpotrivă, complex și detaliat. Tyla, de exemplu, l-a purtat la prezentarea de modă Valentino haute couture pentru primăvara 2026, cu bucle delicate care îi atingeau sprâncenele. Numai că vârfurile au fost lăsate libere și întoarse spre exterior, pentru un efect retro neașteptat.