O întrebare pe care ne-o punem toate

Te-ai întrebat vreodată de ce verdețurile par să se ofilească în doar 2-3 zile după ce le aduci acasă? Nu e vina ta. Păstrate corect, majoritatea rămân proaspete cel puțin o săptămână. Unele rezistă chiar două-trei săptămâni. Iar asta schimbă totul în bucătărie.

Înseamnă mai puțină risipă. Și mai puțini bani aruncați pe legături de pătrunjel, mărar sau mentă. Noi toate am găsit măcar o dată verdețuri moi și înnegrite după doar câteva zile. Diferența stă, de fapt, în două lucruri simple: umiditate și temperatură.

Păstrează verdețurile corect și se mențin proaspete

Pentru pătrunjel, mărar, coriandru și mentă, metoda utilă este cea a „buchetului de flori”. Tai aproximativ 1 cm din tulpini. Le pui într-un borcan cu câțiva centimetri de apă. Apoi le acoperi lejer cu o pungă și le lași la frigider, schimbând apa la 2-3 zile.

Busuiocul cere exact opusul. Se păstrează la temperatura camerei, într-un pahar cu apă. Trebuie ferit de soare, pentru că frigiderul îi înnegrește frunzele și îi strică aroma.

Iar verdețurile cu tulpini lemnoase, cum sunt rozmarinul, cimbrul și salvia, rezistă mai bine dacă le învelești lejer într-un prosop de hârtie umed și le pui apoi într-o pungă sau într-o caserolă la frigider. Cum relatează CSID, aceeași regulă simplă, adaptată după tipul plantei, poate prelungi prospețimea de la câteva zile la peste o săptămână.

Greșeala care anulează repede tot efortul este spălarea imediat după cumpărare. Excesul de apă grăbește alterarea. Așa că verdețurile se spală doar înainte de folosire.

Miza e foarte practică, nu complicată deloc. Când verdețurile rezistă o săptămână sau chiar două-trei săptămâni, gătești mai ușor cu ingrediente aromate. Și nu mai cumperi aceeași legătură de două ori în aceeași săptămână.

Micile reguli care fac diferența în frigider

Merită să începi cu o împărțire foarte simplă. Pătrunjelul, mărarul, coriandrul și menta merg în borcan cu apă, la frigider. Busuiocul rămâne afară, în pahar cu apă, departe de soare. Rozmarinul, cimbrul și salvia stau mai bine în prosop de hârtie umed, apoi în pungă sau caserolă, tot la frigider.

Mai e un pas care chiar contează. Nu le spăla când vii de la cumpărături, chiar dacă tentația e mare. Spălarea se face doar înainte să le folosești. Altfel, umezeala în plus le scurtează viața.

Când știi deja că nu vei folosi totul proaspăt, le poți congela. O variantă practică este să le toci și să le pui în tăvițe pentru gheață, cu apă sau cu ulei de măsline, ca să le păstrezi aroma pe termen lung.

Astfel, bucătăria devine un loc mai organizat. Iar mesele tale, mai bune.