Nu par periculoase la prima vedere. Unele au flori albe care arată delicat, altele fac fructe tentante, iar una seamănă chiar cu plante pe care le-ai vedea liniștită pe marginea drumului sau într-o grădină de la țară. Numai că o atingere accidentală sau un consum din curiozitate poate însemna erupții, arsuri, greață puternică, probleme gastrointestinale severe și, în câteva cazuri, chiar deces.

Mai precis, vorbim despre șapte plante comune care pot provoca reacții adverse serioase și care ar trebui manipulate cu mănuși. Riscul crește vara, mai ales la plantele care fac pielea foarte sensibilă la soare, dar și în casele unde sunt copii sau animale de companie, fiindcă exact ei sunt cei mai tentați să atingă frunze, flori sau fructe.

Planta foarte înaltă cu flori albe poate lăsa arsuri și cicatrici

Una dintre cele mai ușor de ratat este planta asemănătoare cu pătrunjelul de vacă, cu frunze verzi zimțate și ciorchini de flori albe. La maturitate poate ajunge până la cinci metri înălțime și la un diametru de până la 60 cm, deci nu vorbim despre o buruiană mică, ci despre ceva care poate domina rapid o margine de drum, o curte sau o zonă rurală.

Pericolul ei e și mai mare vara, când nivelurile ridicate de furanocumarine fac pielea foarte sensibilă la lumina soarelui. Asta înseamnă că simpla atingere poate fi urmată de arsuri, vezicule și cicatrici de lungă durată. Dacă ai de curățat o zonă cu vegetație deasă și vezi această combinație de frunze zimțate, umbrelă albă și talie foarte mare, nu o apuca cu mâna goală.

Iar o altă plantă, care seamănă foarte mult cu brâncuța uriașă și crește până la doi metri și jumătate, este toxică pentru piele în contact cu lumina soarelui. În plus, este toxică și pentru animale. Dacă ai câine curios sau pisică ce roade frunze, acesta e genul de plantă pe care nu vrei s-o lași prin curte.

Frunzele care înțeapă nu sunt doar neplăcute, ci pot provoca durere și mâncărime

Există și plante comune, cu frunziș verde închis și tulpini înalte de până la un metru și jumătate, care provoacă durere și mâncărime la atingere. Vinovați sunt perișorii minusculi de pe frunze. Poate părea un disconfort minor față de riscurile de mai sus, dar dacă ai de lucru în grădină sau dacă un copil cade într-o astfel de zonă, experiența nu e deloc banală.

Regula practică este simplă: dacă nu știi exact ce smulgi, pornește de la ideea că mănușile nu sunt opționale. Potrivit Observatornews, atingerea accidentală a unor plante din această listă poate duce de la durere locală și erupții cutanate până la efecte mult mai grave, iar diferența o face uneori doar specia exactă și cantitatea de contact.

Două plante fac fructe care pot păcăli ușor, mai ales copiii

Una dintre plante are flori violet cu centre galbene și dezvoltă fructe de pădure verzi, apoi roșii. Dacă este consumată, provoacă probleme gastrointestinale severe și este foarte toxică. Aici riscul practic e clar: fructele care își schimbă culoarea pot părea „coapte” și inofensive, când de fapt nu sunt deloc ceva de gustat.

Și mai înșelătoare este planta cu fructe negre asemănătoare afinului. Fiecare parte a ei este otrăvitoare, iar fructele sunt deosebit de periculoase. Pentru o familie cu copii mici, asta contează enorm, fiindcă exact fructele sunt partea care atrage prima dată atenția.

Dacă ai în curte sau lângă casă plante pe care nu le poți identifica sigur, mai ales unele care fac bobițe roșii sau negre, cel mai înțelept pas este să nu lași copiii să le atingă sau să le culeagă „de joacă”. Sună evident, dar știm cu toții cum arată o după-amiază în care tu faci altceva două minute și cineva mic deja a descoperit ceva interesant în iarbă.

Cucuta otrăvitoare este una dintre cele mai grave prezențe de evitat

Cucuta otrăvitoare se poate recunoaște după tulpinile pătate roșu-violet și un miros distinct de șoarece. Este extrem de toxică. Dacă este ingerată, provoacă paralizie musculară lentă și moarte prin sufocare.

Dar aici partea utilă este alta: nu te baza pe „pare cunoscută” când vezi o plantă din familia celor cu flori albe mici și dese. Tulpina pătată și mirosul sunt semnale de alarmă. Dacă vezi o plantă care bifează aceste detalii, nu o rupe, nu o muta și nu o lăsa într-o zonă unde pot ajunge copiii sau animalele.

Planta cu aspect exotic nu este decor sigur doar pentru că arată spectaculos

Mai este și planta cu frunze exotice și flori în formă de pâlnie, în nuanțe albe sau, ocazional, violet sau liliac. Înflorește din iulie până în octombrie și produce capsule mari, țepoase, cu semințe. Este toxică în întregime și nu trebuie consumată.

Și aici apare capcana clasică din grădini: ce arată ornamental nu este automat și sigur. Dacă îți place aspectul unei plante, dar nu știi exact ce este, n-o trata ca pe un decor inofensiv și nu o aduce lângă zona de joacă sau lângă locurile unde stau animalele.

Ce poți face concret ca să reduci riscul în jurul casei

Primul pas este cel mai simplu: poartă mănuși când cureți vegetație necunoscută. Al doilea: uită-te atent la semnele ușor de ținut minte, adică tulpini pătate roșu-violet, flori albe în ciorchini, fructe care seamănă cu afinele, capsule țepoase sau frunze care provoacă usturime imediat ce le atingi.

Iar dacă ai copii sau animale de companie, verifică zonele din jurul casei înainte de weekendurile petrecute afară. Nu trebuie să transformi grădina într-un laborator, doar să scoți din ecuație plantele pe care nu le poți identifica sigur și să eviți atingerea lor directă. Vara este perioada în care una dintre aceste plante devine deosebit de periculoasă tocmai din cauza reacției pielii la soare, așa că atenția acum chiar contează.

Ultimul detaliu de ținut minte: dintre cele șapte plante, una poate ajunge până la cinci metri înălțime, iar alta produce capsule mari, țepoase, între iulie și octombrie.