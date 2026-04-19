Zoe Saldaña a atras toate privirile sâmbătă seara, pe covorul roșu al celei de-a 12-a ediții a Ceremoniei Breakthrough Prize. Actrița a purtat o creație spectaculoasă din catifea portocalie, semnată Alaïa, parte din colecția vară-toamnă 2026 a casei de modă. Evenimentul, desfășurat la Barker Hangar din Santa Monica, California, onorează anual realizările remarcabile din științele vieții, fizică și matematică.

O apariție neașteptată

Alegerea actriței, Look-ul 47 din colecția designerului Pieter Mulier, a fost una plină de personalitate. Spre deosebire de ținutele recente, precum cea Saint Laurent de la Oscaruri sau creația Balmain purtată în turneul de promovare „Avatar”, acest look a avut mult mai multă „întrerupere” vizuală. Și a fost o întrerupere controlată, care a demonstrat încă o dată măiestria stilistică a vedetei.

Design asimetric și tensiune vizuală

Partea de sus a ținutei a fost un corset simplu, fără bretele, cu un decolteu drept care mula perfect trunchiul, conferind o alură aproape severă. Dar piesa de rezistență a fost, fără îndoială, partea inferioară. V-ați fi gândit vreodată că o rochie poate fi în același timp și fustă, și pantaloni?

În loc de o fustă clasică, tip coloană sau una amplă, Saldaña a purtat o construcție complexă, tăiată în straturi asimetrice și panouri despicate, care părea „undeva între o fustă petrecută și pantaloni conici expuși”. Din spate, fusta exterioară, mai scurtă, se evaza îndepărtându-se de corp, lăsând la vedere stratul interior, mai lung. Din față, catifeaua se deschidea în falduri ample și colțuri inegale, expunând un picior și acoperindu-l pe celălalt, ceea ce a oferit ținutei o mișcare și o tensiune vizuală ieșite din comun.

O alegere curajoasă.

Accesorii discrete și un styling impecabil

Stilista Petra Flannery a completat look-ul cu accesorii alese cu grijă. Zoe a purtat ciorapi negri transparenți și pantofi din plasă neagră, cu vârf opac ascuțit și barete subțiri pe gleznă. Până la urmă, detaliile fac diferența. Bijuteriile au fost semnate Cartier, din colecția Geometrie & Contrastes.

Viziunea lui Pieter Mulier pentru Alaïa

Această tensiune dintre disciplină și eliberare a stat în centrul ultimei colecții a lui Pieter Mulier pentru Alaïa (ultima sa colecție pentru casă înainte de mutarea planificată la Versace pe 1 iulie). Criticul Miles Socha a descris colecția de toamnă 2026 ca fiind construită în jurul unei „linii zvelte”, Mulier simplificând estetica pentru a ajunge la o expresie mai redusă a casei de modă. Iar creația purtată de Zoe Saldaña a fost exemplul perfect al acestei viziuni.