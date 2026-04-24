Uită de manichiura clasică, primăvara aceasta se poartă verdele matcha pe unghii. Acest nou trend, inspirat direct din cafenele, a cucerit deja vedete precum Hailey Bieber și Olivia Rodrigo, ba chiar și sportivi de top ca Caleb Williams, quarterback-ul echipei Chicago Bears.

De la cafenea, direct pe unghii

Se pare că inspirația pentru frumusețe vine, nu de puține ori, din locuri neașteptate. În ultima vreme, cafenelele au devenit o sursă bogată de idei, după ce am văzut trenduri precum unghiile „blueberry milk” sau cele care imită o gogoașă glazurată („glazed donut”). Acum, a venit rândul ceaiului matcha să dea tonul în materie de manichiură.

Cu o istorie de sute de ani în China și Japonia, matcha (o pulbere fină obținută din frunze de ceai verde măcinate) este cunoscută nu doar pentru gustul său pământiu, ci mai ales pentru culoarea sa verde distinctivă. Iar acest verde a captat atenția tuturor.

Ce nuanță de verde să alegi?

Partea bună e că ai de unde alege. În funcție de preferințele tale, poți opta pentru un verde mai vibrant, asemănător cu pulberea de matcha în sine, sau poți alege o variantă mai pastelată, care amintește de un latte cremos.

Alegerea îți aparține.

Dar, indiferent de nuanța aleasă, o poți integra în manichiura ta într-o multitudine de moduri creative. Nu trebuie să te limitezi la o singură culoare.

De la Hailey Bieber la jucători de fotbal american

Când un trend prinde avânt, vedetele sunt primele care îl adoptă. Hailey Bieber și Olivia Rodrigo au fost văzute deja purtând manichiura matcha, confirmându-i statutul de „must-have” al sezonului.

Și surpriza vine din lumea sportului. Pe bune, cine s-ar fi așteptat? Caleb Williams, faimosul jucător de la Chicago Bears, a fost și el remarcat cu unghii în această nuanță, demonstrând că trendul depășește orice barieră.

Idei de manichiură pentru unghii matcha

Te-ai hotărât să încerci și tu? V-ați gândit vreodată câte variante există? Hai să vedem câteva idei.

Poți merge pe o variantă minimalistă, cu o culoare solidă, sau poți reinterpreta clasica manichiură French, folosind verdele matcha pentru vârfuri. Pentru cele mai îndrăznețe, există opțiuni de micro-artă, buline delicate sau chiar combinații cu alte culori. Un exemplu popular este creația nail artistei Queenie Nguyen, cunoscută sub numele de „strawberry matcha nails”, care alătură verdele de ceai cu nuanțe de roz sau roșu.