Un minut de urcat și coborât scări a fost urmat de o creștere a glicemiei cu aproximativ 40% mai mică decât statul jos, într-un studiu pe 30 de adulți sănătoși al cercetătorilor de la Universitatea de Stat din San Diego. Glicemia este cantitatea de zahăr din sânge, iar cifra de 40% descrie o măsurătoare făcută după o băutură cu zahăr, nu efectul garantat al scărilor pentru oricine.

Exercițiul a început la 57 de minute după băutură. Participanții nu aveau diabet, nu au mâncat o masă obișnuită, iar cercetătorii nu au urmărit efecte pe termen lung. Studiul, semnat de Austin Morales, William Wong, Jeff Moore și Jochen Kressler, a apărut online la 20 decembrie 2024 și în volumul revistei din 2026.

Ce înseamnă scăderea de aproximativ 40%

Cercetătorii au comparat cât a crescut glicemia față de valoarea de dinaintea băuturii. La 60 de minute, creșterea medie a fost de 2,5 milimoli pe litru după scări și de 4,3 milimoli pe litru când participanții au stat jos. Diferența dintre aceste creșteri este cea descrisă drept aproximativ 40%; glicemia nu a scăzut cu 40% față de valoarea inițială.

Glicemia a fost măsurată înainte de băutură, apoi la 30, 60, 70, 80, 90 și 120 de minute. Diferența dintre scări și statul jos a fost clară la 60 și 70 de minute, s-a micșorat la 80 de minute și nu a mai fost clară la 90 și 120 de minute.

Cum au urcat scările cei 30 de participanți

Băutura folosită în test conținea 75 de grame de dextroză, un tip de zahăr, dizolvată în apă. La fiecare dintre cele două vizite, participanții au fost urmăriți timp de 120 de minute. În una dintre situații au stat jos; în cealaltă au urcat și coborât, timp de un minut, o scară cu 32 de trepte înalte de 18 centimetri, în ritmul pe care îl considerau confortabil.

Efortul a fost ușor până la moderat. Pulsul maxim mediu înregistrat a fost de 116 bătăi pe minut, adică 61% din pulsul maxim estimat, iar participanții au dat efortului resimțit un scor mediu de 1,9 pe scala folosită în studiu.

Participanții aveau în medie 29 de ani, iar 43% erau bărbați. Ei s-au declarat sănătoși și au completat un chestionar folosit pentru a verifica riscurile legate de efort; femeile însărcinate sau care planificau o sarcină nu au fost incluse. Studiul nu a urmărit câtă mișcare făceau participanții înainte de test.

Ce se știe despre o masă obișnuită

Un studiu separat al aceleiași echipe, publicat în 2020, a testat scările după o masă mixtă de 650 de calorii. Cei 30 de participanți au trecut prin patru vizite: au stat jos sau au urcat scări timp de unu, trei ori zece minute. Acel experiment a avut altă masă și alt program de testare; cifra de aproximativ 40% provine din testul cu băutura de dextroză.

Testul cu băutura nu arată dacă un minut de scări are același efect după prânz sau cină, la persoanele cu diabet ori după luni de practică. Nici nu înlocuiește mișcarea făcută regulat.

Ce poate face cineva după masă

Centrul american pentru controlul bolilor recomandă drept început practic o plimbare de zece minute după cină și un obiectiv de cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână. Acestea sunt recomandări de mișcare, nu o promisiune că mersul sau scările vor produce reducerea măsurată în studiu.

Pentru persoanele cu probleme de mobilitate, boli de inimă, rinichi sau ochi ori probleme ale picioarelor, scările pot să nu fie potrivite. Centrul recomandă discutarea activităților cu medicul și, pentru persoanele cu diabet care merg pe jos, verificarea glicemiei înainte și după mers.