DeMarcus Allen, un fost jucător de fotbal american transformat în fotograf de modă, a inaugurat Dream Seven, un studio de wellness de lux în arondismentul 16 din Paris. Spațiul puternic, de 4.700 de picioare pătrate (aproximativ 436 de metri pătrați), se află la doar câțiva pași de hoteluri emblematice precum The Peninsula, Plaza Athénée și Shangri-La, aducând o nouă adresă de lux în cartierul exclusivist.

De la ofițer de eliberări condiționate la fotograf de modă

Parcursul lui Allen este orice, numai liniar nu. Crescut în Virginia, a fost wide receiver la Universitatea din Kentucky și visa la o carieră profesionistă. Numai ca o accidentare i-a spulberat visul, forțându-l să se reinventeze de mai multe ori. A lucrat mai întâi într-o închisoare și ca ofițer de eliberări condiționate, apoi s-a mutat la Paris pentru un master în relații internaționale. Fotografia a apărut aproape din întâmplare. „Am cumpărat literalmente un aparat foto cu cecul de stimulare, cu 400 de dolari, la o vânzare de lichidare”, povestește el. „A stat în cutie în dulapul meu vreo patru luni, pentru că avea atât de multe butoane pe el încât nu știam cum să-l folosesc.”

Odată ajuns în Paris, a început să fotografieze orașul după cursuri, iar întâlnirea cu fotograful american Ernest Collins, care i-a devenit mentor, i-a cimentat noua cale. În ultimul deceniu, Allen a realizat pictoriale pentru Elle, L’Officiel și Harper’s Bazaar. „Venind la Paris, s-a transformat într-un fel într-o dragoste pentru crearea unei viziuni de altă lume asupra luxului și modei”, explică el.

O idee născută dintr-o tragedie

Ideea studioului Dream Seven a apărut într-un moment dificil. În 2019, după moartea subită a mamei sale, Allen a trecut printr-o transformare emoțională și fizică, luând în greutate peste 13 kilograme. Într-o călătorie la Los Angeles, încurajat de un prieten, fostul sportiv, sceptic la început, a încercat un curs de Pilates. Reacția a fost imediată.

„Imediat după acel curs, i-am spus instructorului: «Voi deschide un studio în Paris».”

A urmat o perioadă de construcție lentă. Pe durata pandemiei, a cercetat afacerile din domeniul wellness, continuându-și în paralel cariera de fotograf. În 2021, a auto-publicat un album foto de 260 de pagini, într-o ediție limitată de 402 exemplare – un număr simbolic, marcând 402 ani de la sosirea primelor nave cu sclavi în Virginia.

Stil parizian, zâmbet american

Rezultatul este un studio care îmbină ce e mai bun din două lumi. „Stil parizian, zâmbet american”, așa descrie Allen combinația dintre precizia estetică a orașului și o abordare mai caldă a serviciilor pentru clienți. Dream Seven a fost gândit ca un mediu complet imersiv. Parfumul joacă un rol central, cu note de „Santal Calling” de la Ex Nihilo pe hol și „Lust in Paradise” în alte spații. Sunetul este asigurat printr-o colaborare cu Bang & Olufsen, fiecare sală având propriul mediu acustic.

Designul interior este un amestec de maximalism și minimalism. Detaliile originale franțuzești, precum cornișele și șemineele de marmură, au fost păstrate, dar vopsite într-un alb imaculat. Spațiul este punctat de șase sculpturi semnate de Lionel Auvergne, care înfățișează corpul uman în mișcare.

Cursuri atipice și instructori-model

Pe lângă Pilates la saltea și la reformer, studioul oferă diverse discipline de yoga (vinyasa, ashtanga, yin) și cursuri hibride. Dar cel mai neobișnuit concept este „L’Absense: The Class About Nothing”. V-ați gândit vreodată la un curs despre nimic? Ei bine, aici participanții stau într-o cameră cu proiecții 4K ale unor peisaje, de la câmpiile africane la plajele australiene, fără nicio altă instrucțiune decât să se deconecteze de la viața digitală. „Scopul nu este să meditezi sau să practici, ci să lași creierul să zburde liber după ce a fost legat de telefoanele noastre atâtea ore”, spune Allen.

Echipa de instructori consolidează legăturile cu industria modei. Mulți dintre ei sunt modele de la agenții precum Marilyn și Mademoiselle sau balerini profesioniști. Iar aparatele de reformer poartă o semnificație personală: fiecare are gravată pe o plăcuță de aur numele mamei lui Allen și ale celor nouă surori ale ei care l-au crescut.

Lux accesibil și planuri de viitor

Deși estetica este de lux, filosofia lui Allen este una a incluziunii. Studioul va oferi și terapie prin masaj (performanță sportivă, drenaj limfatic, deep tissue), cu prețuri începând de la 120 de euro. E drept că nu e puțin, dar e un preț considerat accesibil pentru acest segment. „Nu vreau să privez oamenii de îngrijire și de a se simți bine. Nu pentru că ai un anumit venit ai dreptul să te simți bine”, insistă el. Această convingere a fost întărită de un accident suferit la sfârșitul lui 2023, care a necesitat o intervenție chirurgicală reconstructivă. Yoga și meditația au jucat un rol esențial în recuperarea sa. „Acestea sunt lucrurile care mi-au salvat viața.”

Privind spre viitor, Allen nu vede Dream Seven ca pe un simplu studio, ci ca pe fundația unui concept global de wellness. Ambiția sa este să extindă modelul în alte capitale ale modei. „Nu este vorba doar despre deschiderea de studiouri”, a explicat el. „Este vorba despre a crea ceva din care oamenii pot face parte.”