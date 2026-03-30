Pe măsură ce înaintăm în vârstă, menținerea sănătății fizice devine o prioritate absolută, mai ales pentru cei trecuți de 60 de ani. Deși o încetinire naturală a ritmului este normală, anumite obiceiuri pot sabota mobilitatea și pot provoca accidentări pe termen lung. Fizioterapeutul Lucy Macdonald de la RestartPhysio identifică șase capcane comune în care cad persoanele de peste 60 de ani și oferă sfaturi clare pentru a le evita.

Greșelile sunt, din păcate, extrem de comune.

1. Prea mult, prea repede

Entuziasmul este bun, dar excesul de zel poate duce direct în cabinetul medicului. Mulți oameni, odată ajunși la pensie, se aruncă în activități solicitante fără o pregătire adecvată. Iar rezultatele nu sunt deloc plăcute. „Acesta este principalul motiv al accidentărilor și durerilor pe care le văd”, spune Macdonald. „Creșterile bruște ale nivelului de activitate sau efectuarea unei activități pe care corpul tău nu a mai făcut-o de mult timp este o modalitate excelentă de a te accidenta.”

Soluția? Creșterea treptată a efortului. „Împărțiți sarcinile precum săpatul straturilor de flori sau vopsitul casei și faceți puțin antrenament înainte de a vă juca fotbal cu nepoții”, recomandă fizioterapeutul.

2. „Antrenamentul de forță nu e pentru mine”

O prejudecată extrem de răspândită și periculoasă. Mulți asociază antrenamentul cu greutăți cu sălile de forță pline de tineri, dar, până la urmă, lucrurile stau complet diferit. „Pe măsură ce înaintăm în vârstă, antrenamentul de forță devine din ce în ce mai important pentru a preveni atrofierea musculară și pentru a construi mușchii care vor preveni accidentările”, explică Macdonald.

Și nu, nu trebuie să-ți petreci ore în șir la sală. „Niciodată nu e prea târziu și nu trebuie să consume foarte mult timp”, adaugă ea. „Două sesiuni de jumătate de oră pe săptămână, folosind greutăți pentru a lucra toate grupele musculare principale, este tot ce trebuie. Asigurați-vă doar că începeți cu greutăți mici și creșteți în trepte mici sau, și mai bine, faceți-o sub îndrumarea unui fizioterapeut.”

3. Mentalitatea „vremurile bune au apus”

V-ați gândit vreodată că pensionarea poate fi, de fapt, un nou început pentru sănătatea voastră? Limitarea autoimpusă este un dușman tăcut. „Unii dintre cei mai în formă oameni pe care i-am întâlnit aveau peste 70 de ani, iar acest lucru se datora alegerii unui stil de viață la pensie care se învârte în jurul îngrijirii corpului și a minții”, povestește Macdonald. E drept că anii vin cu provocări, dar și cu oportunități.

Dacă la 40 sau 50 de ani timpul era limitat, acum lucrurile se pot schimba. „La 40 și 50 de ani, mulți oameni au în grijă persoane dependente – bătrâni și tineri – și cariere în plină desfășurare, astfel încât timpul disponibil pentru a dedica exercițiilor, odihnei și unei nutriții bune este limitat. Dar, când înaintăm în vârstă, avem adesea mai mult timp pentru a face activități plăcute, care sunt bune pentru corp și minte și duc la o sănătate mult mai bună.”

4. Ignorarea obiceiurilor proaste

Dacă în tinerețe corpul mai „ierta” o noapte pierdută sau o masă nesănătoasă, după o anumită vârstă factura vine rapid. Neglijarea pilonilor de bază – somn, exerciții fizice și dietă – își va pune amprenta negativ asupra sănătății. „În ciuda presiunilor reduse de timp odată cu înaintarea în vârstă, nu putem evita faptul că organismului nostru îi ia mai mult timp să se recupereze și, asa ca, nu putem scăpa cu obiceiuri proaste precum nutriția deficitară, somnul redus și exercițiile sporadice”, subliniază Macdonald.

5. Frica de nou și echilibrul precar

Hai să vedem, de ce să nu încerci yoga, Pilates sau poate un curs de dans? „Niciodată nu e prea târziu să te apuci de o nouă activitate sau formă de exercițiu”, insistă fizioterapeutul. Cheia nu este performanța, ci consecvența. „Există atât de multe opțiuni, cheia este să găsești ceva ce iubești, alături de oameni cu care îți face plăcere să fii, astfel vei rămâne consecvent, ceea ce este cheia sănătății pe termen lung.”

Numai că mulți cred că pierderea echilibrului și riscul crescut de căderi sunt inevitabile. Nu-i chiar așa. „Nu este cazul, dacă lucrezi la echilibrul tău vei vedea rezultate, dacă nu, acesta va scădea”, spune Macdonald. Prevenirea căderilor este vitală. „Făcând câteva minute de exerciții pe zi, previi căderile, care sunt o cauză majoră de morbiditate și mortalitate la persoanele în vârstă.”

Un sfat practic? Integrați exercițiile în rutina zilnică. „De exemplu, în timp ce te speli pe dinți, stai într-un picior pe rând, cu ochii închiși și mâinile plutind deasupra unui suport (chiuveta, de exemplu), în caz că ai nevoie”, recomandă Macdonald.