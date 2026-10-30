True to Sole are un magazin în Promenada Mall din București, după ce și-a vândut produsele în România online, potrivit companiei. Pentru cumpărătoarele de genți de lux la mâna a doua și adidași în ediție limitată, noutatea este că pot vedea unele piese înainte de a plăti.

Pagina companiei indică 21 octombrie 2026 ca început al activității magazinului. Acesta se află la etajul 1 al centrului comercial, pe Calea Floreasca 246B. Oferta de pe rafturi nu este aceeași cu oferta online.

Ce poate fi văzut și probat în magazin

În magazin se găsesc genți de lux la mâna a doua, adidași și haine, dar compania nu publică o listă a pieselor aflate acolo într-o anumită zi. Produsele afișate online pot fi comandate, fără ca acest lucru să însemne că toate sunt și în Promenada Mall. Cine caută un model văzut pe site nu se poate baza doar pe fotografia lui pentru a ști dacă îl va găsi în magazin.

Compania spune că majoritatea pantofilor pot fi probați în magazin. Excepțiile sunt modelele speciale și cele în ediții foarte limitate. Pagina de întrebări frecvente True to Sole precizează că excepția privește sneakerșii speciali și foarte limitați. Pentru genți, True to Sole Edit oferă și vizionări private: piesele pot fi văzute și ținute în mână, însă firma nu precizează că fiecare geantă poate fi rezervată sau probată fără programare. Potrivit paginii de programări True to Sole Edit, vizionarea în persoană la magazinul din Promenada este disponibilă inclusiv prin programare privată, iar piesele pot fi văzute și ținute în mână.

Pagina de programări indică intervalul zilnic 13:00-20:00. La verificarea din octombrie 2026, rezervarea online era indisponibilă, iar compania cerea contactarea prin WhatsApp.

Cum sunt descrise gențile și verificate produsele

Pentru fiecare geantă True to Sole Edit, firma arată fotografii ale piesei și descrie urmele de folosire. Starea este încadrată de la nouă la vizibil purtată. Astfel, cumpărătoarea poate compara descrierea cu geanta pe care o vede în magazin, nu doar cu imaginea unui model identic. Potrivit paginii de programări True to Sole Edit, starea genților este prezentată prin calificative de la New la Well Worn, fotografii ale piesei respective și observații despre urmele de uzură; pagina nu confirmă că fiecare geantă poate fi probată sau rezervată fără programare.

Compania spune că echipa sa verifică manual fiecare geantă, apoi piesa este autentificată de Vaultik înainte de expediere și primește un certificat digital. Pentru încălțăminte și haine, firma afirmă că examinează individual fiecare articol primit. Nu precizează public dacă fiecare geantă cumpărată direct din magazin primește certificatul digital în aceleași condiții ca una expediată.

Cât costau online câteva articole Chanel

La 30 octombrie 2026, oferta online True to Sole Edit afișa următoarele prețuri pentru articole Chanel. Sunt prețuri în euro de pe site, nu prețuri sau stocuri confirmate pentru magazinul din Promenada Mall.

Articol Chanel Preț online la 30 octombrie 2026, euro Boy Card Holder on Chain 1.290 Cambon 12cm 1.190 Camera Bag 2.050 Caviar Wallet On Chain 2.790 Chocolate Bar Flap 1.490

Unele articole online erau marcate ca epuizate sau disponibile la comandă. Compania explică prețurile de revânzare prin costul de achiziție al produselor căutate și prin adaosul propriu; această explicație nu stabilește prețul unei piese aflate în magazin.

Ce reguli de retur sunt publicate

Politica True to Sole Edit permite retragerea în 14 zile pentru o cumpărătură făcută online. Piesa trebuie trimisă înapoi cu accesoriile, sacul de protecție, cardurile, etichetele și ambalajul original, iar cumpărătoarea plătește costul direct al returului. Regula publicată se referă la comenzile online; firma nu prezintă acolo condiții separate pentru răzgândirea după o cumpărătură făcută direct în magazin.

Pentru o reclamație legată de calitate, compania cere factura sau chitanța originală și acceptă predarea produsului reclamat în magazin. Înaintea unei cumpărături din Promenada Mall, pașii utili sunt: