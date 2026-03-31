Deși flirtul cu Delia, fosta soție a lui Lino Golden, nu a dus nicăieri, trapperul Ian nu a plecat cu mâna goală de la „Desafio”. Artistul s-a apropiat chiar de producătoarea emisiunii de la PRO TV, Sânziana Zaharia, iar povestea lor de dragoste continuă și după terminarea filmărilor. Cei doi au fost deja surprinși împreună în public, deși între ei este o diferență de șapte ani.

O nouă iubire după Desafio

Se pare că Ian a găsit o nouă pasiune în timpul show-ului. El și Sânziana Zaharia, producătoarea emisiunii, s-au apropiat pe parcursul filmărilor și au decis să continue povestea și în afara platourilor. Sânziana are 36 de ani și o carieră solidă în media, ocupând funcția de chef editor în cadrul producției „Desafio”.

Iar diferența de vârstă nu pare să fie un impediment. La cei 29 de ani ai săi, Ian este cu 7 ani mai tânăr, dar acest detaliu nu l-a oprit să-și folosească șarmul pentru a o cuceri pe frumoasa blondină. Cum vine asta? Ei bine, cei doi au fost fotografiați în ipostaze apropiate într-un club, semn că relația lor este cât se poate de serioasă.

Prima apariție publică

Și-au asumat relația și în public. Recent, Ian și Sânziana au participat împreună la un eveniment monden din Capitală, confirmând practic zvonurile. E drept că, potrivit martorilor, trapperul a părut mai degrabă interesat de prietenii săi prezenți la eveniment decât de partenera sa.

Să fie oare doar o strategie de a ține relația departe de ochii curioșilor?

Numai că imaginile surprinse cu ei în club spun o altă poveste, una a unei apropieri evidente. cum va evolua relația celor doi, mai ales acum că nu se mai află sub presiunea camerelor de filmat.

Ce a rămas pentru Ian după emisiune

Dincolo de noua idilă, artistul a vorbit deschis despre ce a însemnat pentru el participarea la show-ul de la PRO TV. Ian a mărturisit că a fost o experiență care l-a ajutat enorm pe plan personal, chiar dacă a întâlnit oameni foarte diferiți de el.

„Pot să zic că am rămas numai cu lucruri pozitive de la «Desafio: Aventura». Pentru că și dacă e ceva negativ, știam cum va fi, legat de oameni, mă refer. Adică singura chestie negativă e că oamenii sunt foarte diferiți de mine. Ceea ce îmi pare rău, că aș vrea să am mai mulți oameni ca mine, știi, cu care să mă înțeleg. Și să mă înțeleagă și ei pe mine!”, a declarat trapperul.

Dar asta nu l-a descurajat. Ba chiar l-a întărit. „Dar asta nu e o chestie așa negativă, pentru că mi-am demonstrat mie că am dreptate în felul meu de a fi, știi? Tot sezonul, pentru mine, a fost ceva pozitiv. Absolut tot sezonul! Da, tot, de la, nu știu, să stai cu șerpii pe lângă tine, să muncești pentru mâncare, să… Adică toate chestiile astea eu le-am luat ca pe o dezvoltare personală și am avut așa mai mult timp eu cu mine. Și asta m-a bucurat! Aș repeta o astfel de experiență, clar da”, a concluzionat Ian.