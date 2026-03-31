Trapperul Azteca și iubita sa, Dana, și-au anunțat despărțirea după o relație de câțiva ani, o veste care a luat prin surprindere fanii. Artistul a fost cel care a făcut publică decizia, explicând motivele într-un mesaj postat pe contul său de Instagram. Deși păreau să aibă o relație armonioasă, se pare că lucrurile s-au schimbat în ultimele luni.

„Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât”

Vestea a căzut ca un trăsnet pentru admiratorii cuplului, care nu se așteptau la o astfel de turnură. Azteca a ținut să clarifice de la bun început că separarea nu a fost cauzată de un conflict major, infidelitate sau cuvinte grele. Ba chiar a subliniat că relația lor a fost una frumoasă și sănătoasă, din care ambii au avut de învățat.

„Eu și Dana am decis să ne despărțim. Nu există un motiv negativ sau ceva rău între noi. Nu ne-am înșelat, nu ne-am vorbit urât și nu ne-am rănit niciodată. Am avut o relație foarte frumoasă și sănătoasă și am învățat multe unul de la celălalt”, a explicat artistul.

Dar cum s-a ajuns, totuși, aici? Se pare că distanța emoțională și-a spus cuvântul. „În ultimele luni ne-am distanțat în mod natural și am simțit că relația, pur și simplu, s-a consumat. Noi, înainte de orice, am fost cei mai buni prieteni și asta nu se va schimba. Vom rămâne prieteni și ne dorim ca peste ani să ne putem vedea și vorbi cu respect, fără resentimente”, a completat trapperul.

O despărțire matură

Chiar dacă decizia a fost una de comun acord, Azteca recunoaște că momentul nu este deloc simplu. Atât el, cât și Dana, au nevoie de o perioadă de acomodare cu noua realitate. V-ați gândit vreodată cum ar fi să treci printr-o despărțire publică? Ei bine, cei doi vor să ofere un exemplu de maturitate, arătând că un final poate fi gestionat cu respect.

„Nu e ușor pentru niciunul dintre noi, dar simțim că asta este decizia corectă pentru evoluția și fericirea noastră. Așa cum am fost pentru mulți un exemplu de cuplu sănătos și fericit, ne dorim să arătăm că și o despărțire poate fi făcută frumos, sănătos, cu respect și maturitate”, a mai spus el.

Cei doi au cerut discreție.

Iar artistul a fost foarte clar în această privință. „Am ales să comunicăm prin acest mesaj pentru că momentan nu ne simțim pregătiți să vorbim despre asta. (…) Avem nevoie de timp și spațiu și am aprecia dacă ne-ați oferi liniște o perioadă în legătură cu acest subiect”, a încheiat Azteca.

Azteca, pe numele său real Andrew-Edward Nedelcu, este un cunoscut trapper din România. Puțini știu, e drept, că el s-a născut în Australia, dar a crescut în București, unde și-a clădit cariera muzicală.