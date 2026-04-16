Deși Nike este sinonim cu inovațiile în alergare, gigantul sportiv excelează și la capitolul pantofi de mers, creați pentru a oferi suport și a elimina durerea, fie că vorbim de drumeții de 30 de kilometri sau de plimbări relaxate în parc. Am analizat oferta și am selectat 5 modele de top, cu prețuri ce pornesc de la 70 de dolari și ajung la 155 de dolari. Hai să vedem care sunt cele mai bune opțiuni pentru femei și bărbați.

Nike Motiva Gore-Tex, creat special pentru mers

Cel mai lăudat model în discuțiile online este, de departe, Motiva. Nu e de mirare, având în vedere că brandul l-a creat special pentru „mers, jogging și alergare”, după ce a realizat sute de interviuri pentru a înțelege ce lipsește din rutina de fitness a oamenilor. Iar Motiva? A umplut acest gol instantaneu.

„În proiectarea Motiva, am urmărit cu adevărat eliminarea distragerilor, abordând disconfortul care poate însoți modul în care te simți atât în timpul, cât și după o activitate”, explică Dr. Emily Farina, cercetător principal la Nike Sport Research Lab. „Rezultatul este un pantof care poate ajuta la reducerea întreruperilor în pasul tău.”

Tehnic, asta înseamnă un rocker exagerat pentru a facilita desprinderea de sol, o talpă intermediară cu spumă Cushlon 3.0 care combate oboseala piciorului și o talpă exterioară cu denivelări ComfortGroove pentru o senzație moale. Versiunea aceasta vine și cu un avantaj suplimentar: membrana impermeabilă Gore-Tex. În prezent, modelul pentru femei are o reducere de 30%, costând 100,97 dolari.

Nike Promina, opțiunea sub 80 de dolari

Pentru un buget mai redus, Nike Promina este o alegere excelentă la doar 70 de dolari. Modelul impresionează cu o parte frontală lată, o talpă intermediară masivă care dă senzația de plutire și un guler din spumă moale care nu va lăsa niciodată bătături în urmă.

E drept că testele arată că Promina este mai puțin durabil și absoarbe șocurile mai slab decât Motiva. Și totuși, oferă confort pe tot parcursul zilei și un raport calitate-preț greu de egalat. În acest moment, modelul pentru bărbați este disponibil în două nuanțe de negru și are și o variantă extra-lată (o opțiune excelentă pentru cei cu picioare late sau afecțiuni precum edemul sau monturile).

Nike ReactX Rejuven8, pentru recuperare activă

V-ați gândit vreodată că un pantof de recuperare poate fi ideal pentru plimbări? Nu toți pantofii de mers trebuie să fie adidași clasici. Dacă ești adeptul recuperării active (adică exerciții de intensitate redusă în zilele de pauză), acești papuci cu vârf închis te vor scoate din casă imediat.

Modelul ReactX Rejuven8, care costă 75 de dolari, este conceput pentru wellness. Spuma ReactX este foarte receptivă, talpa exterioară din cauciuc aderent oferă tracțiune, iar perforațiile asigură termoreglarea. O recenzie confirmă calitatea: „Aproape ca și cum ai merge desculț, atât de confortabili sunt. Suport în toate locurile potrivite. Când îi port, picioarele nu mă dor deloc.” Un sfat util: alegeți o mărime mai mare.

Nike Vomero 18, de la alergare la plimbare

Un bestseller aprobat pe Reddit, Vomero 18 este un pantof de alergare de elită care funcționează la fel de bine și pentru mers. Lansat anul trecut, este deja un favorit printre celebrități precum Tiffany Haddish și sportivi din întreaga lume. De ce? Pentru că bifează toate căsuțele esențiale: flexibilitate, amortizare și confort.

La 155 de dolari, Vomero 18 pune un accent deosebit pe spuma interioară, suprapunând spuma ZoomX peste spuma ReactX pentru o acțiune cu dublă densitate. Partea superioară din plasă asigură o senzație plăcută, iar pentru cei pretențioși, opțiunea „Design Your Own” de la Nike permite personalizarea completă a aspectului final.

Nike C1TY Surplus, stil urban și rezistență

Vrei beneficiile unui pantof de mers, dar fără aspectul unui model de performanță? Pe bune, se poate. Multe dintre modelele lifestyle de la Nike sunt capabile să te ducă din punctul A în punctul B în confort maxim. Un astfel de exemplu este C1TY, proiectat special pentru mediul urban, ceea ce înseamnă că este robust și rezistent la uzură.

Ce îl face perfect pentru plimbări? Părțile laterale ranforsate cu cauciuc și vârful durabil te protejează de lapoviță sau nisip. Talpa exterioară are un model tip gofră (waffle) pentru tracțiune superioară, iar partea superioară combină plasa cu pielea întoarsă, specifică stilului urban. La 105 dolari, C1TY oferă atât un aspect atrăgător, cât și sănătate pentru picioare.