Fanii Minecraft, atenție! Hey Dude tocmai a lansat o nouă colaborare inspirată de celebrul joc video, aducând pe piață o serie de pantofi slip-on meniți să-i captiveze pe gameri. Colecția este disponibilă atât pentru adulți, cât și pentru copii, cu prețuri ce pornesc de la 54,99 de dolari.

Modele și prețuri pentru fani

Noua linie include trei siluete distincte, fiecare cu propria personalitate inspirată din universul Minecraft. Pentru adulți, sunt disponibile două modele la prețul de 74,99 de dolari fiecare: Wally Funk Creeper și Enderman Wally Camp Slip. Iar pentru cei mici, Hey Dude a pregătit modelul Wally Funk Youth Creeper, care costă 54,99 de dolari.

Designul este direct inspirat de elemente iconice ale jocului. Modelul Wally Funk Creeper vine într-o combinație de culori verde și negru, un tribut adus creaturii ostile cu același nume. În schimb, Enderman Wally Camp Slip este negru cu accente mov, are o căptușeală confortabilă din shearling și nu are călcâi, fiind un hibrid între pantof și papuc de casă.

Confortul specific Hey Dude

Dincolo de estetica specifică jocului, pantofii păstrează caracteristicile definitorii ale brandului Hey Dude. Toate cele trei modele sunt fabricate din materiale ultra-ușoare și sunt concepute pentru a fi încălțate extrem de ușor, fără a necesita legarea șireturilor.

Practic, nu ai nevoie de șireturi.

Pantofii sunt respirabili și vin echipați cu branțuri detașabile din spumă. Mai mult, tălpile exterioare sunt flexibile, ceea ce îi face foarte ușor de împachetat într-un bagaj de mână. V-ați gândit vreodată că puteți călători la fel de ușor din lumea reală în Overworld sau The End?

O colaborare într-un moment cheie

Lansarea vine după succesul înregistrat anul trecut de „A Minecraft Movie”, iar brandul de încălțăminte a vrut să celebreze popularitatea imensă a jocului. E drept că aceasta nu este prima colaborare de profil pentru Hey Dude. În anii trecuți, compania a avut parteneriate cu giganți precum NHL și MLB, dar și cu vedeta Sydney Sweeney, ale căror colecții s-au epuizat rapid.

Dar parteneriatul cu Minecraft pare să fie cel mai jucăuș de până acum, având în vedere comunitatea uriașă de fani dedicați. Un exemplu relevant este viitoarea colaborare adidas x Minecraft, programată pentru 2025, care deja stârnește un interes serios.

stocul s-ar putea epuiza rapid. Având în vedere că fanii înfocați ai jocului (și nu sunt puțini) vor goli rapid stocurile, cei interesați ar trebui să acționeze repede. Colecția este o ediție limitată și este disponibilă pe heydude.com.