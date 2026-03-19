Prima colaborare de încălțăminte dintre Monse și Sperry a ajuns în magazine, aducând o colecție de opt stiluri care reinventează clasicul pantof de navigație. Prezentată inițial în septembrie la Săptămâna Modei de la New York, colecția propune prețuri cuprinse între 195 și 395 de dolari.

O reinventare curajoasă

Noile modele transformă silueta emblematică a pantofilor Sperry prin detalii neașteptate. Vorbim despre ținte metalice aplicate pe toată suprafața, grafică inspirată de graffiti și, poate cel mai vizibil element, tălpi groase de tip platformă. V-ați fi imaginat vreodată un pantof de navigație cu talpă platformă și ținte metalice? Ei bine, Monse a făcut-o posibilă.

Două modele cheie

Hai să vedem concret ce aduc nou cele două modele principale. Pe de o parte, avem Sperry x Monse Authentic Original 2-Eye Jelly Boat Shoe, o variantă modernă, din jeleu, disponibilă în culorile Mandarin Orange și Seaglass, finisată cu șireturi țesute. Iar pe de altă parte, modelul Sperry x Monse Authentic Original 2-Eye Lug Boat Shoe este realizat din piele, cu un vârf pătrat, cusături îndrăznețe și o talpă robustă, de tip platformă. Acesta vine în patru variante de culoare: Amaretto, Denim, Sahara și Washed Khaki.

o abordare complet diferită.

Viziunea designerilor

Laura Kim și Fernando Garcia, directorii de creație de la Monse, au declarat că această colaborare a fost o oportunitate excelentă de a reinterpreta un stil clasic prin filtrul propriului brand. E drept că au reușit să-i imprime o personalitate aparte.

„Pentru prima noastră incursiune în domeniul încălțămintei, am vrut să creăm modele care să pară moderne și cu adevărat purtabile, onorând în același timp moștenirea și măiestria Sperry”, au explicat cei doi. „Această colecție explorează textura și detaliul într-un mod care echilibrează elementele îndrăznețe, specifice Monse, cu siluete atemporale, făcând fiecare pereche atât funcțională, cât și plină de personalitate.”

Un parteneriat firesc

Numai că parteneriatul nu e chiar o surpriză, având în vedere că Sperry a furnizat încălțăminte și pentru prezentările de modă anterioare ale Monse. Jonathan Frankel, președintele Sperry, a subliniat potențialul acestui model clasic. „Colecția Sperry x Monse arată cât de nelimitat poate fi pantoful de navigație și reflectă spiritul inovator pe care brandul l-a purtat timp de 90 de ani”, a spus Frankel.

Până la urmă, era doar o chestiune de timp până la o colecție capsulă. „Acest parteneriat a fost mult timp în pregătire (lucru confirmat de ambele părți) și demonstrează cum o viziune și o dedicare comune pot crea ceva transformator.”

Întreaga colecție de încălțăminte Sperry x Monse este disponibilă exclusiv pe platformele online Nordstrom, Shopbop, Sperry și Monse.