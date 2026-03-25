New Balance pregătește o nouă lansare pentru popularul său sneaker 204L, un model cu profil redus care a prins excelent la public. Noua variantă, denumită „Raincloud/Ash Wood”, va fi disponibilă începând cu 1 aprilie și vine cu un preț de retail de 120 de dolari. Lansarea marchează o revenire la estetica clasică a brandului.

Un design clasic, actualizat

Spre deosebire de versiunile recente, care au experimentat cu margini rotunjite și șireturi tip panglică, noul stil revine la o construcție mai standard, din plasă și piele întoarsă. Culoarea principală este un gri clasic New Balance, denumit „Raincloud”. Iar accentele de branding de pe călcâi și logo-urile laterale sunt de un albastru marin, adăugând un contrast subtil. Un detaliu interesant este talpa intermediară „Ash Wood”, care are un aspect pre-îngălbenit, oferind o notă vintage.

Contextul unui succes neașteptat

Modelul 204L a fost introdus pe piață în iulie 2025, pe valul de popularitate creat de colaborarea dintre New Balance și Miu Miu pentru modelul 530 SL. V-ați fi gândit vreodată că o pereche de adidași poate ajunge să coste 1.250 de dolari? Ei bine, colaborarea cu Miu Miu chiar atât a costat. Numai că New Balance a fost pe fază și a oferit cu modelul 204L o siluetă, materiale și culori comparabile, dar la un preț mult mai accesibil. Asta a permis unui număr mult mai mare de consumatori să adopte acest look, transformând 204L într-un succes pe o piață deja saturată.

O strategie care funcționează

Deși multe dintre cele mai populare modele New Balance sunt relansări ale unor clasici din arhiva brandului, compania din Boston a găsit succesul și cu modele de lifestyle nou introduse. Pe lângă 204L, alte exemple relevante sunt Abzorb 2000 și Abzorb 2010. Multe dintre aceste modele se inspiră din designuri de arhivă, dar sunt actualizate cu detalii și tehnologii moderne.

O rețetă simplă, dar eficientă.

Informații despre lansare

Noul New Balance 204L în varianta „Raincloud/Ash Wood” se va lansa pe 1 aprilie, la ora 12 a.m. ET (ora 7:00 dimineața, ora României). Sneakerii vor fi disponibili pe site-ul oficial newbalance.com. Prețul de retail este stabilit la 120 de dolari, iar codul de stil pentru această lansare este U204L4HH. Deci, pe bune, trebuie să fii matinal dacă vrei să prinzi o pereche.

În altă ordine de idei, brandul se pregătește să introducă și o actualizare de tip „mule” (fără călcâi) pentru popularul model 9060, o variantă perfectă pentru vară, cu materiale respirabile și o curea ajustabilă. Iar pentru fanii modelelor retro, varianta Made in UK 991v1 a primit recent o culoare cu textură de crocodil, încă disponibilă în anumite mărimi.