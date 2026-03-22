Fanii K-beauty sunt cunoscuți pentru loialitatea lor, iar odată ce un produs de la branduri virale precum Beauty of Joseon, CosRx sau Medicube își găsește locul într-o rutină, tinde să rămână acolo pentru mult timp. De la ingrediente tradiționale precum ginsengul la ceramide și PDRN, am analizat datele de vânzări și am aflat exact ce produse de skincare coreean cumpără cititorii noștri lună de lună. Și, pe bune, lista e plină de surprize.

Luptătorul împotriva ridurilor fine

Curios care produs K-beauty pare să fie în top lună de lună? Serul viral Revive Eye Serum de la Beauty of Joseon (17 dolari) este un favorit constant. Produsul respectă filosofia brandului inspirată din dinastia Joseon, când îngrijirea pielii se baza pe medicina pe bază de plante (cunoscută în coreeană ca hanbang). Formula infuzată cu ginseng antiinflamator ajută la minimizarea pungilor de sub ochi, dar adaugă și o notă modernă: retinaldehida (adică retinal). Retinalul funcționează puțin diferit față de retinol. Potrivit dermatologului dr. Hee Jin Koh, „necesită o singură etapă de conversie la forma activă de acid retinoic, spre deosebire de retinol, care necesită o conversie în două etape”. este mai eficient și mai puțin iritant pentru a trata liniile fine și ridurile din jurul ochilor.

Iar Sarah Han, editor de comerț, confirmă eficiența: „Nu sunt convinsă că cremele de ochi oferă rezultate vizibile pe termen lung (de exemplu, minimizarea aspectului liniilor fine) fără implicarea retinoizilor. Revive de la Beauty of Joseon a fost un produs de bază în acest sens. Formula cremoasă se absoarbe aproape imediat și face ca zona de sub ochi să pară reîmprospătată și ușor mai luminoasă. Ba chiar aplic puțin și pe liniile de pe frunte (nu sunt foarte vizibile acum, dar niciodată nu poți fi prea preventiv).”

Exfoliere pentru strălucire

Dacă erai genul de copil care lăsa lipiciul să se usuce pe degete doar ca să-l poți dezlipi într-o foaie ciudat de satisfăcătoare, masca Collagen Night Wrapping de la Medicube (19 dolari) s-ar putea să-ți declanșeze aceeași senzație. Doar că de data asta chiar e benefic pentru piele. Tratamentul formează o peliculă moale și flexibilă pe față, care blochează umiditatea și ingredientele active în timp ce dormi. Conține acid hialuronic pentru a umple liniile fine, niacinamidă pentru a netezi textura și ceramide pentru a sigila hidratarea. Dimineața, o dezlipești într-un strat satisfăcător, dezvăluind o piele mai netedă și mai hidratată.

Dianna Singh, director de features, spune: „Felul în care arată pielea mea cu un strat de mască Collagen Night Wrapping de la Medicube este exact cum vreau să arate pielea mea fără ea: sticloasă, strălucitoare și curată. Și cu fiecare aplicare peste noapte – da, peste noapte – a formulei sale infuzate cu niacinamidă și acid hialuronic, mă apropii puțin mai mult de acest obiectiv. Am folosit-o o dată sau de două ori pe săptămână și nu încetez niciodată să fiu încântată de satisfacția de a o dezlipi dimineața.”

O idee luminoasă cu orez

V-ați gândit vreodată că apa de la orez poate face minuni? În Coreea, de generații, oamenii păstrau apa lăptoasă rămasă de la clătirea orezului și o foloseau ca tratament de înfrumusețare. Tonerul I’m From Rice (28 de dolari) aduce această tradiție direct în baia ta, folosind orez goami cultivat în Yeoju. Formula include și niacinamidă, care luminează tenul neuniform și susține bariera pielii.

Esteticiana Charlotte Cho descrie produsul perfect: „Acest toner are o textură lăptoasă, ușor vâscoasă, care alunecă pe piele și o catifelează instantaneu. Este ideal pentru pielea care nu suportă straturi groase, ocluzive.”

Iar Sarah Han adaugă: „Un toner sau o esență hidratantă este un pas non-negociabil în rutina mea de zi și de noapte. Tonerul cu orez de la I’m From îmi umple instantaneu pielea, oferindu-i un aspect mai luminos, reîmprospătat și pregătind-o pentru serumurile, cremele hidratante și produsele de protecție solară care urmează. Acum că suntem la birou patru zile pe săptămână, nu mă mai deranjez să mă machiez în fiecare zi – dar măcar pielea mea arată frumos și strălucitor.”

Ingredientul momentului: PDRN

Ați auzit de PDRN? Acest ingredient în vogă, derivat în mod tradițional din ADN de somon, a apărut peste tot. Crema hidratantă Anua PDRN Hyaluronic Acid 100 (24 de dolari) este una dintre cele mai recente care îl pune în valoare. PDRN acționează ca un semnal de reparare pentru piele, susținând recuperarea și întărind bariera în timp. Formula conține și multiple forme de acid hialuronic, colagen hidrolizat, squalane, glicerină, niacinamidă și Centella asiatica pentru calmare.

Hai să vedem ce spune Sarah Felbin, senior commerce editor: „Crema mea hidratantă perfectă este ușoară, non-grasă și profund hidratantă. Aceasta de la Anua bifează toate căsuțele. Pe măsură ce crema subțire pătrunde în piele, începe să acționeze, hidratându-mi pielea sensibilă (cu tot cu zonele uscate și descuamate) în timp ce îmi oferă o strălucire grozavă. Îmi place și faptul că vine într-un tub ușor de stors, așa că nu trebuie să-mi bag degetele într-un borcan de cremă.”

Demachiantul care topește tot

Numele brandului Ma:nyo provine din cuvântul coreean „manyeo”, care înseamnă „vrăjitoare” – o referință jucăușă la ideea că o îngrijire excelentă a pielii poate semăna puțin cu prepararea unei poțiuni. Iar uleiul lor demachiant Pure Cleansing Oil (18 dolari) pare să facă magie. Un amestec de uleiuri vegetale precum cel din sâmburi de struguri, alune, măsline și floarea-soarelui topește machiajul, protecția solară și impuritățile fără a lăsa pielea grasă.

Nicola Dall’Asen, senior news editor, explică: „Curățarea cu ulei timp de câteva minute în fiecare seară mi-a dus pielea de la bună la excelentă. Când porii mei sunt deosebit de încărcați, pot simți fizic cum sebumul și murdăria ies după ce masez câteva pompe din această formulă delicată pe piele. Este singurul motiv pentru care cosmeticienele mele îmi spun mereu că nu este nevoie de extracții.”

Esența virală cu melc

Uneori, un singur ingredient neobișnuit poate face toată treaba. Este cazul mucinei de melc. Esența CosRx Advanced Snail 96 Mucin Power (25 de dolari) a transformat acest ingredient cândva bizar într-un element de bază K-beauty. Formula, deși pare lipicioasă în filmulețele de pe TikTok, se simte surprinzător de ușoară pe piele. Este realizată cu 96% filtrat de secreție de melc, cunoscut pentru calmarea iritațiilor și estomparea semnelor post-acneice.

Sarah Han își amintește: „Acesta este unul dintre primele produse K-beauty virale pe care le-am încercat acum vreo (10?) ani. Deși a ieșit de pe radarul meu pentru o vreme, mi-am amintit recent cât de minunată și hidratantă este această formulă. Textura este atât de distractivă (și surprinzător de nelipicioasă la câteva secunde după aplicare) și oferă pielii mele multă strălucire și elasticitate. Nu mă confrunt cu multe coșuri și cicatrici acneice (bat în lemn), dar acesta este un adevărat star în acest domeniu, mai ales când este asociat cu serumuri care vizează acneea.”

Adio ochi umflați

Dacă iubești senzația răcoroasă a cremelor-gel, dar majoritatea cremelor de ochi ți se par prea bogate, Aqua Bomb Depuffing Eye Gel de la Belif (32 de dolari) este soluția. Cu o textură de apă-gel care se absoarbe rapid, combină cofeina pentru a reduce aspectul de ochi umflați cu acid hialuronic pentru hidratare. Niacinamida luminează cearcănele, în timp ce adenozina netezește ridurile în timp.

Lexi Herrick, senior director, îl laudă: „Aplicatorul pentru această cremă de ochi este incredibil de neted și ușor de folosit. Acesta este unul dintre produsele mele preferate de luat cu mine în călătorii sau când sunt pe drum. Este atât de delicat și hidratant, adăugând instantaneu umiditate zonei de sub ochi. Am și pielea foarte sensibilă sub ochi, iar acest produs nu mi-a provocat niciodată vreo iritație.”

Plasturi pentru ochi plini de viață

Plasturii CosRx The Peptide Collagen Hydrogel Eye Patches (23 de dolari) își obțin culoarea roz vibrant de la vitamina B12, un nutrient cu proprietăți calmante. Formula conține acid hialuronic, adenozină, patru tipuri de peptide pentru a stimula producția de colagen, niacinamidă pentru luminozitate și cofeină pentru a reduce umflăturile.

Annie Blay-Tettey, associate beauty editor, povestește: „După ce am avut o reacție alergică ce mi-a lăsat pielea din jurul ochilor uscată și sensibilă, acești plasturi pentru ochi au venit în ajutor. Îmi place cât de ușori și hidratanți sunt – plus că serumul rămas după îndepărtarea măștii este hidratant, lăsându-mi zona de sub ochi moale, netedă și suplă.”

Masca-șervețel care nu alunecă

Dacă ai evitat măștile-șervețel pentru că alunecă mereu de pe față, Dr. Althea Jelly Seal Dewy Mask (12 dolari) s-ar putea să te facă să te răzgândești. În loc de bumbac, folosește un tifon infuzat cu jeleu care se lipește de față ca o a doua piele. Formula conține acid hialuronic, fito-PDRN derivat din frunze de lotus și pantenol pentru calmare.

Sarah Han a fost impresionată: „Măștile-șervețel sunt întotdeauna un răsfăț, dar, uau, măștile de la Dr. Althea sunt pur și simplu la un alt nivel de îmbibare, și îmi place asta. Deoarece este o mască de tip jeleu/gel, îmi ia puțin mai mult timp să o așez complet, deoarece trebuie să desfac niște colțuri și clapete pentru nas lipite, dar în rest se potrivește fantastic și fiecare centimetru al ei îmi îmbrățișează fața chiar și atunci când mă uit în jos la laptop. Brandul recomandă 10-15 minute, dar eu depășesc mereu puțin limita superioară pentru a da măștii timp să se absoarbă complet. Mă aștept mereu ca pielea mea să fie strălucitoare după ce scot măștile-șervețel, dar am fost totuși impresionată de cât de **strălucitoare** arătam cu adevărat. Mi-am luat 20 de secunde în plus pentru a tapota PDRN-ul derivat din lotus.”