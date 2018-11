Cristina Siscanu, marturisiri despre depresie: ”Am ajuns pe fundul prapastiei si a trebuit sa aleg!”

Cristina Siscanu se mandreste cu o familie frumoasa, insa viata ei nu a fost deloc usoara, intrucat timp de doi ani de zile s-a confruntat cu depresia.

Boala secolului, caci asa mai este numita, n-a ocolit-o pe Cristina Siscanu, care a marturisit ca aceasta afectiune i-a dat batai de cap.

”Multi dintre noi traim cu diverse frici… Si eu am avut! Frica imi sugruma libertatea si crestea de la o zi la alta pana a culminat cu depresia. Ajungand pe fundul prapastiei, a trebuit sa aleg: fie sa mor, fie sa lupt ca sa ma pot inalta. Am ales lupta pentru ca aveam un aliat puternic: Iubirea. Si am luptat vreo doi ani pana am invins! Si victoria a fost atat de mare incat atunci cand eram din nou pe varful muntelui, m-am uitat spre prapastie si Frica mi-a parut o prostie ! Mi-era asa ciuda ca mi-am pierdut doi ani din viata luptand cu Frica! Cand am ajuns pe varful muntelui, Iubirea era la apogeu ( o aveam pe Petra in burtica). Intrebarea este: ce m-as fi facut fara Iubire?”, a marturisit ea.

Cristina Siscanu este sotia lui Madalin Ionescu, alaturi de care are o fetita in varsta de un an si jumatate, pe nume Petra si isi mai doresc un copil. Cei doi au explicat , insa, ca momentan acest lucru nu este posibil din cauza spatiului insuficient. Madalin Ionescu mai are doi copii din casatoria anterioara, toti locuind impreuna, alaturi si de parintii Cristinei.

„Noi suntem foarte multi. Suntem 7 persoane, pentru ca sunt si parintii mei. Ne ajuta cu copiii. Problema spatiului. Doar garajul mai este disponibil. Daca se mai naste un copil, trebuie sa il transformam (garajul n.r). Vrem sa mai inchidem o terasa sa mai cream spatiu”, declara Cristina Siscanu, cu putin timp in urma.