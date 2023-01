Andreea Balan, marturisiri sfasietoare despre drama pe care a trait-o: ”Eram trista si nu stiam de ce. Am fost la terapie!”

Andreea Balan este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, insa de-a lungul timpului a trecut prin multe momente grele, despre care a vorbit in mod public, in urma cu cativa ani.

Nu e niciun secret pentru nimeni ca Andreea Balan a avut o copilarie grea, insa pentru a scapa de traumele pe care le-a avut ea a mers la terapie.

Andreea Balan, marturisiri despre drama pe care a trait-o

In urma cu ceva timp, cantareata facea niste dezvaluiri emotionante, in care a pomenit si despre relatia cu Andreea Antonescu, in perioada in care cele doua formau trupa Andre.

„Eram trista si nu stiam de ce. Mi-am dat seama ca problema este in trecut. Si am fost la terapie. Era vorba despre copilaria netraita. Aveam 12 ani. Peste noapte s-a creat Andreea Balan, produsul. Dintr-o copilita, care traia la bunici a trebuit sa umplu stadioane si sa fac lucruri pe scena pe care nu prea le intelegeam. Cantam la 7 discoteci pe seara. Era un efort foarte mare.

Eu si Andreea nu am reusit sa fim unite, din cauza parintilor care nu au stiut sa gestioneze. Imi spuneau “Tu esti mica, blonda si proasta”. Nu vreau sa dau nici in Andreea nici in tatal ei, care nu mai este printre noi. Nu vreau sa dau nume. Fac terapie si ar trebui ca toata lumea sa faca terapie. Inainte daca ma suparam, faceam regresie si plangeam pana la epuizare. Acum nu mai plang”, a spus Andreea Balan, pentru VIVA!.

Andreea Balan si-a dorit cu ardoare sa-si intemeieze o familie, iar visul ei s-a implinit atunci cand s-a casatorit cu actorul George Burcea. Din pacate insa, mariajul lor nu a durat prea mult, desi au impreuna doua fetite minunate, pe Ella si Clara. Cei doi au finalizat recent in mod oficial divortul, iar artista se concentreaza acum pe cresterea copilelor, dar si pe cariera ei.