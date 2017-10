Cele mai bune locuri de munca pentru femei

In ultimii 30 de ani, emanciparea femeilor a capatat cote nemarginite iar venitul mediu al acestora a crescut cu 63%. In prezent, mai mult de o treime din femeile casatorite castiga mult mai bine decat sotii lor si acest lucru nu este deloc de mirat avand in vedere ca femeile au devenit din ce in ce mai educate in ultimiii ani.

Cu toate acestea, femeile, la nivel mondial, castiga mai putin decat barbatii. Astfel, o femeie castiga numai 82 de centi la fiecare dolar castigat de un barbat, insa sunt din ce in ce mai bine platite.

Prin prisma acestor date, cei de la Biroul de Statistica a Muncii din SUA au facut o analiza a celor mai bune locuri de munca pentru femei. Este vorba despre locuri de munca care le permit femeilor sa progreseze gradual, sa capete mariri de salariu si care sunt ocupate de femei in cea mai mare parte a lor, la nivel mondial.

Asadar, se pare ca meseria de farmacist estea cea mai bine platita pentru femei, in intreaga lume. Este un job care presupune diploma superioara si o pregatire intensa. Femeile farmacist au mau mult succes decat barbatii din simplul fapt ca lumea are mai multa incredere in ele.

Surprinzator, al doilea cel mai platit job pentru femei este cel de avocat. Femeile avocat tind sa studieze mai bine legile si sa fie mai la curent cu portitele prin care pot obtine ceea ce doresc.

Pe locul al treilea, se afla job-ul de informatician. Surprinzator, dar in ultimii 10 ani numarul femeilor informatician a crescut cu aproximativ 60%.

Pe locul patru se afla meseria de medic. Femeile care practica aceasta meserie tind din ce in ce mai mult sa aiba salarii mai mari decat barbatii. Acest lucru se intampla, la fel ca si in cazul farmacistelor, pentru ca oamenii au mai multa incredere in ele.

Iar locul cinci este ocupat de meseria de asistenta medicala. Femeile care practica aceasta meserie sunt apreciate de toata lumea si au sanse mari sa evolueze in functie cat se poate de rapid.